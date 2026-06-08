2 sandıktan da tecrübe çıktı: Aziz Yıldırım ve Florentino Perez...

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Hakan Safi ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarıştı.

Geçerli 27 bin 172 oyun 17 bin 245’ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi.

Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

FENERBAHÇE'DE YILDIRIM, REAL MADRID'DE PEREZ KAZANDI

135 oy geçersiz sayılırken, 80 boş oy tespit edildi.

Fenerbahçe gibi seçim heyecanını yaşayan bir diğer takım ise Real Madrid oldu. İki kulübün seçimindeki sonuçların benzerliği dikkat çekti.

Valdebebas'taki Real Madrid Spor Şehri'nde yapılan seçimde Real Madrid’in 22 yıllık başkanı Florentino Perez ile Enrique Riquelme başkanlık için yarıştı.

OYLAR DA NEREDEYSE AYNI ÇIKTI

Oyların yüzde 65,95’ini alan Florentino Perez yeniden başkan seçildi. Enrique Riquelme ise yüzde 34,05 oy aldı.

Aziz Yıldırım’ın oy oranı yüzde 63,47, Hakan Safi’nin oy oranı ise yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti.

Seçimi kazanan Florentino Perez'in oy oranı ise yüzde 65,95 olurken Enrique Riquelme'nin oy oranı ise yüzde 34,05 oldu.

20 YILI AŞAN BAŞKANLIK SÜRELERİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de iki farklı dönemde toplamda 20 yılı aşkın bir süre (tam olarak 20 yıl 111 gün) başkanlık yaptı.

Florentino Perez de Real Madrid'de iki farklı dönemde toplamda 22 yılı aşkın bir süredir başkanlık koltuğunda oturuyor.

Diğer yandan iki kulüpte de başkanlık yarışında sunulan vaatlerin benzerliği de dikkat çekmişti.

SEÇİM VAATLERİNDEKİ BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın rakiplerine yönelik kullandığı “Size hayal satıyorlar” ifadesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in seçim döneminde dile getirdiği “Diğer aday sizi kandırıyor” sözleriyle karşılaştırılmıştı.

Benzer şekilde, Fenerbahçe yönetimine talip olan Hakan Safi’nin “65 yaş üstü aday olmasın” çıkışı ile Real Madrid’de adaylardan Enrique Riquelme’nin “Gençlerin önünü açın” çağrısı arasında da benzerlik kurulmuştu.

Transfer vaatlerinde de dikkat çekici paralellikler görülmüştü.

Aziz Yıldırım’ın “2 oyuncu imza atacak” açıklamasına karşılık Florentino Perez’in seçim sürecinde “2 oyuncu ile anlaştık” ifadelerini kullandığı hatırlatılmıştı.

Öte yandan Hakan Safi’nin “Suarez ile anlaştık” açıklaması ile Enrique Riquelme’nin “Haaland ile anlaştık” söylemi de seçim kampanyalarındaki iddialı transfer vaatleri arasında gösterilmişti.