2 yıllık düşüş sona erdi: Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor kırdı

ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla, 2026 yılının ikinci çeyrek raporunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergilediğini duyurdu.

Şirket bu dönemde küresel çapta toplam 480 bin 126 adet araç teslimatı gerçekleştirerek analistlerin tahminlerini geride bıraktı.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE BİR PERFORMANS

Tesla'nın açıkladığı bu rakam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 25'lik güçlü bir büyümeye işaret ediyor.

Şirket, Wall Street analistlerinin ortalama 406 bin 024 adetlik teslimat beklentisini yaklaşık 74 bin araçla aşarak önemli bir başarı elde etti.

MODEL BAZINDA ÜRETİM VE TESLİMAT VERİLERİ

Dönem boyunca 451 bin 758 araç üreten Tesla, elindeki mevcut stokları da eriterek üretim rakamından daha fazla teslimat gerçekleştirdi.

Toplam teslimatların 467 bin 762 adedini yüksek hacimli Model 3 ve Model Y oluştururken, diğer modeller 12 bin 364 adetlik pay aldı.

Enerji depolama tarafında da büyümesini sürdüren şirket, bu çeyrekte 13,5 GWh kapasiteli ürünü devreye alarak yüzde 40'tan fazla artış yakaladı.

Çinli rakibi BYD ise 557 bin 090 adetlik tamamen elektrikli araç satışıyla liderliğini korusa da iki şirket arasındaki pazar payı makası iyice daraldı.