Haluk Görgün açıkladı: Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklük yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor.

Bu kapsamda da Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Paylaşılan veriler, Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Görgün, sektörün son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini bildirdi.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 29,6 ARTIŞ

Açıklanan verilere göre, savunma ve havacılık ihracatı Haziran 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artış göstererek 802,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

4 MİLYAR 665 MİLYON

Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,5 artarak 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı.

"SİSTEMLERİMİZ SAHADA BAŞARISINI KANITLADI"

Haluk Görgün, elde edilen bu başarıda Türk savunma sanayii sistemlerinin sahadaki etkinliğinin ve derinleşen ekosistemin payı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti;

"Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz.

Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."