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20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

Amerikalı fotoğrafçı Noah Kalina, 2000 yılından itibaren her gün kendisini çektiği 7 bin 263 fotoğraftan oluşan video ile herkesi etkiledi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 13:50..
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39 yaşındaki Amerikalı fotoğrafçı Noah Kalina, tam 20 yıl boyunca her gün aynı yüz ifadesi ile objektife bakarak, günde bir kez yüzünü fotoğrafladı.

Kalina'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı 7 bin 263 fotoğraftan oluşan 8 dakikalık videosu, oldukça dikkat çekti.

20 YILDAKİ DEĞİŞİMİNİ 8 DAKİKAYA SIĞDIRDI

Kalina’nın 20 yıl boyunca çektiği fotoğraflarda; arka planın, kıyafetlerin, saç şeklinin, dudaklarının ve gözlerinin zaman içindeki değişimi dakikalar çerisinde gözler önüne serildi.

20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

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