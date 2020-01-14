20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi

1 Barcelona, Para Ligi'nde zirvede Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'in geleneksel Para Ligi çalışması yayımlandı. Raporuna göre, Barcelona, Real Madrid'i geçti ve en çok gelir elde eden kulüp oldu.

2 Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı Jet Fadıl olarak tanınan Fadıl Akgündüz, kendi imkanlarıyla yaptıracağını belirttiği Siirt Belediyesi hizmet binasının kalan 5,5 milyon lira borcunu ödemedi, firma belediyeye icra takibi başlattı.

3 Ekipler elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı VEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle zarar gören enerji hatlarını onarmak için yoğun çaba sarf etti.

4 Şehit güvenlik korucusu Kürtçe ağıtlarla uğurlandı Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu memleketi Şırnak'ta Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

5 Kayıp balıkçılardan bir kişinin daha naaşı bulundu İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarındaki kaza sonrası aranan iki balıkçıdan birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Diğer kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

6 Pakistan'da kar yağışı sebebiyle 75 kişi öldü Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), son 24 saatte yağan yoğun kar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini duyurdu.