39 yaşındaki Amerikalı fotoğrafçı Noah Kalina, tam 20 yıl boyunca her gün aynı yüz ifadesi ile objektife bakarak, günde bir kez yüzünü fotoğrafladı.
Kalina'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı 7 bin 263 fotoğraftan oluşan 8 dakikalık videosu, oldukça dikkat çekti.
20 YILDAKİ DEĞİŞİMİNİ 8 DAKİKAYA SIĞDIRDI
Kalina’nın 20 yıl boyunca çektiği fotoğraflarda; arka planın, kıyafetlerin, saç şeklinin, dudaklarının ve gözlerinin zaman içindeki değişimi dakikalar çerisinde gözler önüne serildi.
20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken adamın değişimi