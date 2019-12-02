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200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi

Geçtiğimiz hafta yapılan arabuluculuk sınavına AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 200 vekil de katıldı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 12:23..
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Adelet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve Bülent Arınç gibi isimlerinde yaptığı arabuluculuğa vekillerin ayrı bir ilgisi var.

200 VEKİL SINAVA GİRDİ

24 Kasım'da yapılan arabuluculuk sınavına TBMM'de bulunan 200 milletvekili de katıldı.

Bu vekiller arasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da var.

Yavuz, tekrar edilen İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarla kamuyounda sıkça yer almıştı.

Ali İhsan Yavuz'un "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu" açıklaması fenomen olmuş, üzerine capsler ve videolar yapılmıştı.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

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