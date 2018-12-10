taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3359
Euro
6.0719
Altın
1244.55
Borsa
92227.32
Gram Altın
213.296

2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Ödülleri kazananları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi.

AA | 10.12.2018 - 19:37..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belli oldu.

VEFA ÖDÜLÜ MEHMET AKİF ERSOY'A

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

1012
Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

305
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

114
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

52
Bakan Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde konuştu

Bakan Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde konuştu

232
Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

55
Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu

306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir