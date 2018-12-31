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2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Mustafa Ceceli'nin eski eşinin ilişkisi, Tarkan'ın baba olması, Adriana Lima-Metin Hara ilişkisi, Acun-Şeyma çiftinin boşanması, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması ve daha niceleri...

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 11:15..
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2018 yılını geride bırakırken, Türkiye'nin magazin gündeminde meydana gelen önemli olayları sizler için derledik.

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Adriana Lima-Metin Hara ilişkisi haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Tarkan'ın kızı dünyaya geldi haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Defne Samyeli-Cem Yılmaz ilişkisi haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan haberi
2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

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