2018 yılında çok konuşulan magazin haberleri

2018 yılını geride bırakırken, Türkiye'nin magazin gündeminde meydana gelen önemli olayları sizler için derledik.
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte haberi
Adriana Lima-Metin Hara ilişkisi haberi
Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü haberi
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu haberi
Tarkan'ın kızı dünyaya geldi haberi
Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı haberi
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı haberi
Defne Samyeli-Cem Yılmaz ilişkisi haberi
Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti haberi
Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan haberi
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