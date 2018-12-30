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2018’de Filistin topraklarına 29 bin Yahudi yerleşti

İsrail’in işgalleriyle ilgili yayınlanan 2018 yılı raporlarında, bir yıl içinde Filistin topraklarına yerleşmek üzere 29 bin Yahudi göçmen geldiği tespit edildi.

İHA | 30.12.2018 - 21:08..
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İsrail Yahudi Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre, bu yıl yaklaşık 29 bin Yahudi göçmen İsrail’e geldi. Rapora göre, İsrail’e en çok Yahudi’nin geldiği ülke 10 bin ile Rusya oldu. Bunu 6 binle Ukrayna Yahudileri izledi. Öte yandan İsrail’in, gelen göçmenlerin önemli bir kısmını, planlı olarak işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştirdiğine dikkat çekildi.

BİR YILDA 295 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, 2018 yılında Filistinlilere karşı suç işlemeye devam etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, İsrail, 2018 yılında Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de 295 Filistinliyi katletti, 29 bin Filistinliyi yaraladı. Ofisin yayınladığı son raporda, 168 Filistinlinin İsrail tarafından uygulanan ablukanın kırılması için her hafta yapılan, “Büyü Dönüş Yürüyüşü” sırasında öldürüldüğüne dikkat çekildi. Raporda ayrıca, İsrail 2018’de Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait yaklaşık 459 evi yıkarken, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait yaklaşık 7 bin 900 ağaç ve 540 araca zarar verdiği belirtildi.

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