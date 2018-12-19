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2018'de kazanan ve kaybeden tüm akıllı telefon üreticileri

2018 yılında kullanıcılara sundukları hizmetlerle, çok büyük kayıplar yaşayan veya kullanıcıların büyük beğenisini kazanan akıllı telefon üreticilerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 09:29..
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2018 yılının sona ermesiyle birlikte, yıl içinde akıllı telefon üreticilerinin büyük kayıpları ve büyük kazanımları var. Göze çarpan başarılar ve büyük hayal kırıklıklardan sonra, 2018 yılında bazı akıllı telefon üreticilerinin yaptığı kararlı değişiklikler ve bazı kayda değer gelişmeler de mevcut.

2018'DE KAZANAN: ONEPLUS

oneplus

Kimse OnePlus'tan daha iyi bir yıl geçirmedi. Özellikle OnePlus 6, kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Çıktığı yolda rakipleriyle yarışı fazlasıyla ciddiye alan OnePlus, telefonlarına sürekli yeni özellikler ekledi. Stratejik olarak OnePlus, diğer ülkelerdeki şirketlerle kurduğu ortaklıklar sayesinde büyük kazançlar elde etti.

İKİNCİLER: ASUS, BLACKBERRY (TCL), HONOR, NOKIA (HMD GLOBAL), XIAOMI

xiaomi

Burada ise yönetimi değişen markalar göze çarpıyor. Nokia telefonlar artık Finlandiya şirketi HMD Global tarafından hazırlanırken, BlackBerry telefonları Çin'li üretici TCL Communications tarafından üretiliyor. Her ikisi de 2018'de ne yaptığını bildiğini kanıtladı.

HMD Global, Nokia'nın köklerine sıkı sıkıya bağlı, mükemmel bir yapı kalitesine sahip telefonlar üretiyor. Asus ise özellikle Zenfone 5Z ve  oyun telefonu olan Asus ROG ile adından söz ettirmeyi başardı. Honor ise Honor 10 , Honor 8X ve Honour Play gibi uygun fiyatlı telefonlar çıkararak kullanıcıların beğenisini kazandı.

APPLE, GOOGLE, HUAWEI, OPPO VE SAMSUNG İÇİN KARIŞIK BİR YIL

samsung

2018'de Pixel 3 ile adından söz ettiren Google'ın, özellikle telefonlara eklediği üstün kamera performansı büyük ilgi çekti. Ayrıca telefonlarda sunduğu yapay zeka desteği sayesinde de beğeni topladı.

Huawei, Apple'ı, P20 Pro ve Mate 20 Pro modelleriyle arkasında bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Ne yazık ki Huawei'nin elde ettiği başarılar politik sorunlar yüzünden gölgede kaldı. Özellikle ABD tarafından casuslukla suçlanan şirketin 2019 yılında neler yapabileceği bilinmiyor.

Geçen yıl modellere pek de önem vermeyen Apple ise, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle yeni telefonların oldukça pahalı olmasından şikayetçi olan  Apple kullanıcıları, tepkilerini dile getirdi.

Samsung her ne kadar Galaxy S9 , S9 Plus ve Note 9 gibi güçlü telefonlar piyasaya sürse de beklenen ilgiyi pek görmedi.

KAYBEDENLER: HTC, LG, MOTOROLA (LENOVO) VE SONY

2018'de kazanan ve kaybeden tüm akıllı telefon üreticileri

HTC'de düşen satışlar büyük kayıplara yol açtı ve şirket giderek küçüldü. Sony ise bazı değişiklikler yapmak için çok geç kalarak değer kaybetti. Sony'nin akıllı telefon satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyon azaldı.

Motorola, yıllardır bütçe dostu telefonlar üretse de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramadı. Özellikle Android güncellemelerinde oldukça yavaş kalan şirket, kullanıcılar tarafından beğenilmedi. LG ise 2018 yılına yeni stratejiler planlayarak girse de başarılı olamadı ve akıllı telefon satışları giderek düştü.

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