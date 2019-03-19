2018'in en işlek havalimanları belli oldu

Dünyanın en işlek havalimanı denildiğinde akla ilk olarak yolcu sayısı geliyor. Havalimanları yılda en fazla yolcuyu ağırlamak için kıyasıya bir mücadele içinde.

Havacılık, küresel ekonomi ve yerel kalkınma ile güçlü bir şekilde bağlantılı. Baz alınan rekabet ortamındaki değişkenler havalimanlarının otoritesini de etkiliyor.

ZİRVEDE LONDRA VAR

Örnek verecek olursak, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı, dünyanın en işlek bireysel havalimanı olmasına rağmen, metropol alanında altı ticari havalimanına sahip olan Londra, 177 milyon 276 bin 807 kişiyle dünyanın en işlek şehir havaalanı sistemiyle zirveye oturuyor.

NEW YORK İKİNCİ SIRADA

Metropol hayatı ve turist yoğunluğuyla listenin başlarında görmeye alışık olduğumuz en işlek iki metropol sırasıyla 138 milyon 758 bin 808 kişiyle New York ve 130 milyon 589 bin 705 ile Tokyo oluyor.





LOS ANGELES BEŞİNCİ SIRAYA YERLEŞİYOR

Kişi sayısı baz alınark 2018'de dünyanın en işlek havalimanları incelendiğinde, dördüncü sırayı 117 milyon 636 bin 331 yolcu sayısıyla Çin alırken, beşinci sırada 109 milyon 825 bin 171 kişiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ı görüyoruz.

İSTANBUL BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ SOLLADI

Listede dikkat çeken şehir kuşkusuz 102 milyon 251 bin 600 yolcusuyla İstanbul oluyor.

Listede 11'inci sıraya yerleşen İstanbul havalimanları, Hong Kong, Amsterdam, Frankfurt gibi işlek Avrupa kentlerini geride bıraktı.

150 MİLYONLUK YOLCU KAPASİTESİYLE YENİ HAVALİMANI

Yeni havalimanımız İstanbul Havalimanı'nın İstanbul'u listenin çok daha üst sıralarına taşıması bekleniyor.

Yaklaşık olarak her pistte yaklaşık 19 iniş ve kalkış yapılabilen havalimanında toplam 150 milyona yakın yolcu kapasitesi bulunuyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde;

1. Londra

2. New York

3. Tokyo

4. Şanghay

5. Los Angeles

6. Paris

7. Pekin

8. Atlanta

9. Chicago

10. Bangkok

11. İstanbul

12. Dubai

13. Moskova

14. Seul

15. Miami

16. San Francisco

17. Dallas

18. Hong Kong

19. São Paulo

20. Cakarta

21. Frankfurt

22. Amsterdam

23. Delhi Hindistan

24. Guangzhou

25. Singapur



