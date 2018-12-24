taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2916
Euro
6.0387
Altın
1269.24
Borsa
91526.9
Gram Altın
215.838

2018'in en iyi drone modelleri

İster eğlence için ister film çekmek için kullanabileceğiniz 2018 yılının en iyi dronelarına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 16:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde dronelar, oldukça popüler hale geldi. Hemen hemen her şekilde ve büyüklükte bulunan bu hava araçları, çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Bu kadar çok çeşit arasından hangisini seçeceğine karar veremeyenler için 2018 yılının en iyi dronelarını listeledik.

DJI MAVIC 2 PRO

dj mavic 2 pro

  • Neden bunu almalısınız: Bir droneda ihtiyacınız olan tüm uçuş özelliklerine ve gelişmiş kameraya sahip.
  • Kimin için: Gökyüzünden gerçekten güzel fotoğraflar çekmek isteyen herkes
  • FİYAT: 10 Bin - 12 bin TL

 

YUNEEC BREEZE

2018'in en iyi drone modelleri

  • Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay ve dayaklı. Aynı zamanda daha ucuz.
  • Kimin için: İyi bir kamera isteyen acemi pilotlar için
  • FİYAT: 1.500 - 2 bin TL

 

RYZE TELLO

ryzo tello

  • Neden bunu almalısınız: Çok ucuz olmasına rağmen istediğiniz bütün özellikleri barındırıyor.
  • Kimin için: Uçurması kolay ve uygun fiyatlı bir drone isteyen herkes için
  • FİYAT: 500 - 600 TL

 

DJI INSPIRE 2

dji inspire 2

  • Neden bunu almalısınız: Kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır profesyonel bir drone
  • Kimin için: Amatör ve profesyonel film yapımcıları için
  • FİYAT: 30 bin - 35 bin TL

 

UVIFY DRACO HD

uvify draco

  • Neden bunu almalısınız: Modüler ve yükseltilebilir tasarım
  • Kimin için: Acemi ve orta seviye pilotlar için
  • FİYAT: 7 bin - 10 bin TL

 

PARROT MAMBO

parrot mambo

  • Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay
  • Kimin için: Drone isteyen çocuklar ve yetişkinler için
  • FİYAT: 400 - 600 TL

 

DJI SPARK

dji spark

  • Neden bunu almalısınız: Kontrolcü olmadan uçabilir
  • Kimin için: Drone isteyen herkes için
  • FİYAT: 2.900 - 3.200 TL

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdo Tatlıses bedelli yapacak

İdo Tatlıses bedelli yapacak

111
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

507
Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

98
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

161
Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

304
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

123
Metin Akpınar'dan savunma: Ben mizah yapmıştım

Metin Akpınar'dan savunma: Ben mizah yapmıştım

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir