2018'in en iyi drone modelleri

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde dronelar, oldukça popüler hale geldi. Hemen hemen her şekilde ve büyüklükte bulunan bu hava araçları, çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Bu kadar çok çeşit arasından hangisini seçeceğine karar veremeyenler için 2018 yılının en iyi dronelarını listeledik.
DJI MAVIC 2 PRO
- Neden bunu almalısınız: Bir droneda ihtiyacınız olan tüm uçuş özelliklerine ve gelişmiş kameraya sahip.
- Kimin için: Gökyüzünden gerçekten güzel fotoğraflar çekmek isteyen herkes
- FİYAT: 10 Bin - 12 bin TL
YUNEEC BREEZE
- Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay ve dayaklı. Aynı zamanda daha ucuz.
- Kimin için: İyi bir kamera isteyen acemi pilotlar için
- FİYAT: 1.500 - 2 bin TL
RYZE TELLO
- Neden bunu almalısınız: Çok ucuz olmasına rağmen istediğiniz bütün özellikleri barındırıyor.
- Kimin için: Uçurması kolay ve uygun fiyatlı bir drone isteyen herkes için
- FİYAT: 500 - 600 TL
DJI INSPIRE 2
- Neden bunu almalısınız: Kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır profesyonel bir drone
- Kimin için: Amatör ve profesyonel film yapımcıları için
- FİYAT: 30 bin - 35 bin TL
UVIFY DRACO HD
- Neden bunu almalısınız: Modüler ve yükseltilebilir tasarım
- Kimin için: Acemi ve orta seviye pilotlar için
- FİYAT: 7 bin - 10 bin TL
PARROT MAMBO
- Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay
- Kimin için: Drone isteyen çocuklar ve yetişkinler için
- FİYAT: 400 - 600 TL
DJI SPARK
- Neden bunu almalısınız: Kontrolcü olmadan uçabilir
- Kimin için: Drone isteyen herkes için
- FİYAT: 2.900 - 3.200 TL