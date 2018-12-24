2018'in en iyi drone modelleri

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde dronelar, oldukça popüler hale geldi. Hemen hemen her şekilde ve büyüklükte bulunan bu hava araçları, çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Bu kadar çok çeşit arasından hangisini seçeceğine karar veremeyenler için 2018 yılının en iyi dronelarını listeledik.

DJI MAVIC 2 PRO

Neden bunu almalısınız: Bir droneda ihtiyacınız olan tüm uçuş özelliklerine ve gelişmiş kameraya sahip.

Bir droneda ihtiyacınız olan tüm uçuş özelliklerine ve gelişmiş kameraya sahip. Kimin için: Gökyüzünden gerçekten güzel fotoğraflar çekmek isteyen herkes

FİYAT: 10 Bin - 12 bin TL

YUNEEC BREEZE

Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay ve dayaklı. Aynı zamanda daha ucuz.

Uçurması kolay ve dayaklı. Aynı zamanda daha ucuz. Kimin için: İyi bir kamera isteyen acemi pilotlar için

İyi bir kamera isteyen acemi pilotlar için FİYAT: 1.500 - 2 bin TL

RYZE TELLO

Neden bunu almalısınız: Çok ucuz olmasına rağmen istediğiniz bütün özellikleri barındırıyor.

Çok ucuz olmasına rağmen istediğiniz bütün özellikleri barındırıyor. Kimin için: Uçurması kolay ve uygun fiyatlı bir drone isteyen herkes için

Uçurması kolay ve uygun fiyatlı bir drone isteyen herkes için FİYAT: 500 - 600 TL

DJI INSPIRE 2

Neden bunu almalısınız: Kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır profesyonel bir drone

Kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır profesyonel bir drone Kimin için: Amatör ve profesyonel film yapımcıları için

Amatör ve profesyonel film yapımcıları için FİYAT: 30 bin - 35 bin TL

UVIFY DRACO HD

Neden bunu almalısınız: Modüler ve yükseltilebilir tasarım

Modüler ve yükseltilebilir tasarım Kimin için: Acemi ve orta seviye pilotlar için

Acemi ve orta seviye pilotlar için FİYAT: 7 bin - 10 bin TL

PARROT MAMBO

Neden bunu almalısınız: Uçurması kolay

Uçurması kolay Kimin için: Drone isteyen çocuklar ve yetişkinler için

Drone isteyen çocuklar ve yetişkinler için FİYAT: 400 - 600 TL

DJI SPARK