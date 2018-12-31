2018’in son gününde dünya manşetleri

FRANSA - LE FIGARO

2018’in, Macron’un çöküş yılı olduğunu söyleyen Fransız gazete, özelikle geçtiğimiz aylar boyunca Fransa’yı derin bir kaosa sürükleyen ve ekonomik krizin eşiğine getiren Sarı Yelekliler olayları sonrası Fransız Cumhurbaşkanı’nın içine düştüğü durumu irdeleyen bir ‘yıl sonu kapanış’ yazısı kaleme aldı. AB Komisyon Başkanı Juncker’ın, AB'nin dış sınırlarının korunması konusundaki tutumlarından dolayı bazı AB ülkelerini ikiyüzlülükle suçlaması da, Le Figaro’nun gündemindeydi.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı. Trump’ın Demokratlarla beraber müzakere görüşmelerine başlayacağını duyuran gazete, görüşmelerde Trump’ın olmasının, uzlaşıyı çıkmaza sokacağı görüşünü ana sayfadan duyurdu.

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

2019’a girerken dünya çapında geri sayımın başladığını manşetten veren WSJ, Trump’ın Amerikan güçlerinin Suriye’den çekilme sürecini yavaşlatmayı düşündüğünü duyurdu. Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirmesi sonrasında ABD’nin Çin’e uyguladığı baskıyı artırdığına ilişik görüşler, gazetenin gündeminde öne çıkan diğer konulardan oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz Muhafazakar Parti kıdemli üyelerinin, İçişleri Bakanı Sacid Cavid’i, Manş Denizi’nden gelen yasa dışı göçmenlere karşı yeterince sıkı güvenlik tedbiri almamasına yönelik eleştirileri, The Times manşetten paylaştı. Londra Menkul Kıymetler Borsası yöneticilerinin yarısından fazlasının 60-yaş üstü olmasını, deneyimli yatırıcımlara olan güvenden ileri geldiğini öne süren diğer bir incelemeyse, gazetenin gündemindeki diğer konulardandı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

18-yaş altı nüfusta gittikçe artan mental bozuklukları ele alan The Guardian, sağlık sigortası sisteminin ruhsal tedavi primlerini karşılamaması nedeniyle gelecek yıllarda artacak olan mental bozuklukları eleştirel biçimde inceleyen bir dosya hazırladı. Gazetede öne çıkan diğer konu, The Times’ın da yer verdiği İçişleri Sacid Davis’in başrolünü oynadığı yasa dışı göçmen krizi oldu.

İRAN – IRAN DAILY

30 Aralık 2009 tarihinde İslam Devrimi’ni desteklemek için sokaklara inen İranlıların, gösterilerin 9. yıl dönümünde tekrarladıkları eylemleri “İran halkı 30 Aralık'ta düşmanın komplolarını boşa çıkardı” başlığıyla duyran gazete, Taliban’ın, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen ve devamı ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Kabil yönetiminin doğrudan görüşme teklifini reddetmesine de geniş yer ayırdı.