2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

Asgari ücret komisyonu, bugün son toplantısında oy birliğiyle 2019 yılı asgari ücretini belirledi.

417 LİRALIK ZAM

Şu anda 1603 lira olan asgari ücret, yüzde 26,05'lik zamla 417 lira artış gösterdi ve brüt 2558, net 2020 oldu.

AGİ KAÇ LİRA OLDU

Buna göre yeni asgari ücretle birlikte AGİ zamları da şu şekilde:

Bekar çalışmayan

191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli, eşi çalışan

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi