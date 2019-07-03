2019 kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'na 1,5 aylık bir süre kaldı. Kurban fiyatları merak ediliyor.

FİYAT ARTIŞININ NEDENİ

Dövizde yaşanan dalgalanma, yem ve yakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu sebeple hayvanların besleyip büyütülmesi, kurban pazarlarına getirilerek satılması, hayvancılık faaliyetiyle uğraşanlar için büyük masraflara neden oldu.

Halihazırda et fiyatlarının yüksek olması, vatandaşın en çok şikayetçi olduğu konuların başında geliyor.

KÜÇÜKBAŞ - BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Bu yıl küçükbaş hayvanların fiyatı 1.250 liradan, büyükbaş hayvanların ise 8 bin liradan başlaması bekleniyor.

ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Uzmanların bu konudaki uyarıları şöyle:

"Öncelikle hayvanın dış bakıda sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz.

TÜYLER PARLAK OLMALI

Tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde herhangi bir yaralanma belirtilerinin olmaması gerekiyor.

KÖR OLMAMASINA DİKKAT EDİN

Gözlerinin parlak bir şekilde bakması ve körlük olmaması gerekiyor. Bunlar hayvanlarda görülen dış bakılardır.





SÜT DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ OLMALI

Ayrıca hayvanın yaşının dolması yani biz buna kapak açma deriz. Bu ise hayvanın süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin yerine gelmesidir. Bu da ön dişlerinden itibaren başlar, ön iki dişinin kalıcı hale gelip yaşını doldurması ile kurban vazifesini görebilir. Bu şekilde sağlıklı kurbanlık hayvanlarımızı ayırt edebiliriz." dedi.