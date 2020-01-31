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2019 turizmde rekor yılı oldu

Türkiye, 51,7 milyon turistle 2019'u yeni bir rekor kırarak geride bıraktı.

AA | 31.01.2020 - 11:13..
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2019 turizmde rekor yılı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

GELİRLER YÜZDE 17 ARTTI

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

KİŞİSEL VE PAKET TUR HARCAMALARI

Geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması da 50 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişiye ulaştı.

Bunların yüzde 86,2'sini (44 milyon 712 bin 970 kişi) yabancılar, yüzde 13,8'ini (7 milyon 147 bin 72 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

2019 turizmde rekor yılı oldu

TURİZM GİDERİ YÜZDE 10,1 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin doları kişisel, 734 milyon 791 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 456 dolar olarak gerçekleşti.

2019 turizmde rekor yılı oldu

51,7 MİLYON REKORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladığı belirtildi.

2019 turizmde rekor yılı oldu

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