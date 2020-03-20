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2019 yılı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de 2019 yılında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 10:09..
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Türkiye'de 2019 yılına ait işsizlik rakamları belli oldu.

Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştakilerdeki işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi arttı ve 4 milyon 469 bin kişiye yükseldi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,7

2019 yılına ait işsizlik oranı, 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesine çıktı. gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu.

2019 yılı işsizlik rakamları açıklandı

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,7

İstihdam edilenlere ilişkin verilere göre, bu sayı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,7'ye geriledi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53

İş gücü, 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak kaydedildi.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla yüzde 14,0; tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1'e çıktı

Söz konusu yaş grubunda istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 50,3 olarak kayda geçti. İş gücüne katılma oranında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, bu oran 58,5'te kaldı.

2019 yılı işsizlik rakamları açıklandı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak yüzde 25,4; istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 33,1 oldu.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4 oldu. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla yüzde 26,0 seviyesine yükseldi.

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