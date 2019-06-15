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2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2019 model otomobilleri sıralandı. En düşük fiyat 70 bin TL, en yüksek fiyat ise 110 bin TL olarak belirlendi.

Detay Haber | 15.06.2019 - 10:02..
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2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde en uygun fiyatlı modeller sıralandı.

Buna göre Türkiye'de satış yapan markaların araç fiyatları 70-110 bin TL arasında değişiyor.

İşte halihazırda satışı yapılan araçlar model ve fiyatları:

CİTROEN

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı: 95.000 TL

DACİA

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg

Fiyatı: 75.900 TL

VOLKSWAGEN

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Fiyatı: 106.100 TL

FİAT

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Fiyatı: 83.900 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

Fiyatı: 95.900 TL

FORD

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Fiyatı: 102.100 TL

HONDA

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin

Fiyatı: 107.300 TL

HYUNDAİ

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Fiyatı: 79.650 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Fiyatı: 88.800 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli)

Fiyatı: 88.560 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

Fiyatı: 94.325 TL

KİA

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Picanto Live 1.0L Benzin

Fiyatı: 88.900 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Rio Cool 1.25L Benzin

Fiyatı: 84.900 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Ceed HB Cool 1.4L Benzin

Fiyatı: 106.900 TL

NİSSAN

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

MICRA 1.2 CVT (A/T)

Fiyatı: 84.320 TL

OPEL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin )

Fiyatı: 92.300 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin )

Fiyatı: 105.700 TL

PEUGEOT

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

208 SIGNATURE 1.2 PureTech 82hp

Fiyatı: 103.502 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp

Fiyatı: 95.307 TL

RENAULT

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Clio Joy 1.2 75 bg

Fiyatı: 80.400 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg

Fiyatı: 83.400 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Symbol Joy 1.0 SCe 75bg

Fiyatı: 75.900 TL

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Megane HB Joy 1.6 16V 115 bg

Fiyatı: 103.250 TL

SKODA

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Fabia 1.0 75 PS Ambition

Fiyatı: 86.400 TL

TOYOTA

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Yeni Corolla 1.6 Vision

Fiyatı: 108.200 TL

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