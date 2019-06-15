2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde en uygun fiyatlı modeller sıralandı.
Buna göre Türkiye'de satış yapan markaların araç fiyatları 70-110 bin TL arasında değişiyor.
İşte halihazırda satışı yapılan araçlar model ve fiyatları:
CİTROEN
C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Fiyatı: 95.000 TL
DACİA
Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg
Fiyatı: 75.900 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Fiyatı: 106.100 TL
FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Fiyatı: 83.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Fiyatı: 95.900 TL
FORD
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Fiyatı: 102.100 TL
HONDA
Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin
Fiyatı: 107.300 TL
HYUNDAİ
İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Fiyatı: 79.650 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Fiyatı: 88.800 TL
Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli)
Fiyatı: 88.560 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Fiyatı: 94.325 TL
KİA
Picanto Live 1.0L Benzin
Fiyatı: 88.900 TL
Rio Cool 1.25L Benzin
Fiyatı: 84.900 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin
Fiyatı: 106.900 TL
NİSSAN
MICRA 1.2 CVT (A/T)
Fiyatı: 84.320 TL
OPEL
Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin )
Fiyatı: 92.300 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin )
Fiyatı: 105.700 TL
PEUGEOT
208 SIGNATURE 1.2 PureTech 82hp
Fiyatı: 103.502 TL
301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp
Fiyatı: 95.307 TL
RENAULT
Clio Joy 1.2 75 bg
Fiyatı: 80.400 TL
Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg
Fiyatı: 83.400 TL
Symbol Joy 1.0 SCe 75bg
Fiyatı: 75.900 TL
Megane HB Joy 1.6 16V 115 bg
Fiyatı: 103.250 TL
SKODA
Fabia 1.0 75 PS Ambition
Fiyatı: 86.400 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision
Fiyatı: 108.200 TL