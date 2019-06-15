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2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2019 model otomobilleri sıralandı. En düşük fiyat 70 bin TL, en yüksek fiyat ise 106 bin TL olarak belirlendi.