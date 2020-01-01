2019'da altın alan kazandı

Geçtiğimiz 1 yılda bu kapsamda en çok nemalanan altın oldu. 2018’in son günlerinde 216 lira olan altının gram fiyatı dün itibarıyla 291 liranın üzerine çıktı.

YILLIK YÜZDE 34.7'LİK KAZANÇ

Buna göre yıllık kazanç yüzde 34.7 oldu.

300'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK BEKLENTİSİ

2020’de altının gramının 300 liranın üzerine çıkacağıyla ilgili görüşler ağır basıyor.

BORSA'NIN UÇUŞU

Borsa da 2019’da uçuşa geçti ve rekordan rekora koştu.

Dün 115 bin puanı devirerek rekor tazeleyen borsadaki yıllık artış yüzde 27.8 oldu.

Borsa 2018’in son gününde 90 bin puanın hafif üzerindeydi.

2018’in ortalarında 7.20’leri gören dolar, yılın sonlarına doğru alınan tedbirlerle 5.20’lere geri çekilmişti.

Dün itibarıyla 5.94 olan dolardaki yıllık artış yüzde 14 seviyesinde oldu.