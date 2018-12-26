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2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

Yeni yılda teknolojik olarak birçok gelişme yaşanacak. Bu gelişmelerin bazılarını sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 11:05..
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İçinde bulunduğumuz yılı geride bırakırken birçok teknolojik olay yaşandı. Peki gelecek sene teknolojik gelişmelerden neler bekliyoruz?. İşte sizin için hazırladığımız 2019 yılında karşımıza çıkabilecek yeni gelişmeler:

 

GİZLİLİK GELİŞTİRMELERİ

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

2018 yılı bazı şirketlerin gizlilik skandalları yaşaması ile geride kaldı. Özellikle sosyal medya şirketleri, büyük gizlilik ihlalleriyle suçlandı. Yeni yılda bütün şirketlerin gizlilik konusunda dikkat etmesi gerekiyor.

 

OYUNLAR

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

Yıldan yıla gelişen oyun motorları, daha yüksek grafikli oyunları oynamamızı sağlıyor. Gelecek yıl karşımıza çıkacak birçok oyun, daha gelişmiş grafiklere sahip olacak.

 

5G TEKNOLOJİSİ

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

5G uyumlu ağlar ve mobil telefonlar, gelecek sene karşımıza çıkacak. Mobil iletişimi daha da üst seviyeye çıkaracak olan 5G teknolojisi, internet hızımızı da artıracak.

 

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

Google, geliştirdiği harika yazılımlarla epey bir yol aldı. Yeni yılda sorunsuz çalışan gerçek zamanlı çevirilerle karşılaşmamamız için hiçbir neden yok.

 

KOTASIZ İNTERNET

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

Yeni yılda adil kullanım noktası olmayacak. Mevcut internet paketinizi hız düşümü yaşamadan kullanabileceksiniz.

 

KATLANABİLİR TELEFONLAR

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

Gelişen akıllı telefon sektörü, yeni yılda farklı tasarıma sahip telefonlar karşımıza çıkaracak. Birçok ünlü akıllı telefon üreticisi, katlanabilir telefonları piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

 

YAPAY ZEKA

2019'da beklenilen 7 teknolojik değişiklik

2018 yılında da büyük şirketler tarafından sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisinin, gelecek yılda daha fazla kullanılması bekleniyor. Özellikle sağlık sektöründe yapay zeka kullanımı dünya genelinde artacak.

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