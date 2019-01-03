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2019'da çıkacak en iyi 15 bilgisayar oyunu

Yeni yılda birçok bilgisayar oyunu piyasaya çıkacak. Bu oyunlardan en iyi 15 tanesini sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 12:29..
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2018 yılını geride bıraktık ve artık oyun sektörü yepyeni bir yıl için hazırlık yapıyor. Bu yıl da tıpkı geçen yıl gibi yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını sıkça göreceğiz. 2019 yılında çıkacak olan en iyi 15 oyuna ve çıkış tarihlerine birlikte göz atalım:

 

1. RESIDENT EVIL 2  (25 Ocak)

resident evil

Yeni yılda karşımıza çıkacak ilk oyun olan Capcom'un Resident Evil 2 adlı oyunu, 25 Ocak'ta piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Oyun şu anda ön siparişleri topluyor.

 

2. THE OCCUPATION  (5 Şubat)

the occupation

Ekim 2018'de çıkması beklenen The Occupation, 2019'a ertelenmişti. Şubat'ta sevenleri ile buluşacak oyun, en çok beklenen bilgisayar oyunlarının başında geliyor. Oyunda, ölümcül bir suçun arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan bir gazeteciyi oynuyorsunuz.

 

3. METRO EXODUS  (15 Şubat)

metro exodus

Metro 2033 ve Last Light oyunlarından sonra serinin üçüncü oyunu Metro Exodus piyasaya çıkıyor. Geçmiş oyun serisine göre oldukça iyi grafiklere sahip oyun, Moskova metrosunda geçiyor.

 

4. FAR CRY NEW DAWN  (15 Şubat)

far cry

Metro Exodus ile aynı gün piyasaya çıkmaya hazırlanan Far Cry New Dawn, özellikle Far Cry serisini çok seven oyuncular tarafından ilgiyle karşılanacak.

 

5. ANTHEM  (22 Şubat)

anthem

Şubat ayında karşımıza çıkacak bir diğe royun olan Anthem'in yapımcılığını EA üstleniyor.

 

6. THE SINKING CITY  (21 Mart)

sinking

The Sinking City, özellikle dedektif temalı bilgisayar oyunlarını sevenler için birebir. Lovecraft tarzı oyun, şimdiden birçok oyun severin dikkatini çekmiş durumda.

 

7. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE  (22 Mart)

sakiro

Samuray temalı oyunda, kılıcınızı kullanarak düşmanlarını öldürmek için yarışacaksınız. 22 Mart'ta piyasaya çıkacak olan oyun, şu an Steam üzerinde ön siparişe açık durumda.

 

8. MORTAL KOMBAT XI  (23 Nisan)

nisan

2019'da piyasaya çıkacak olan ünlü dövüş oyunu serisi Mortal Kombat XI hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor. Söylentilere göre oyun, macera modu odaklı yeni bir harita seçeneği sunacak.

 

9. RAGE 2  (14 Mayıs)

rage 2

Bethesda'nın tüm zamanların en müthiş oyunlarından birinin devamı olan Rage 2, 14 Mayıs'ta sevenleri ile buluşacak.

 

10.  HEAVEN'S VAULT (Belirsiz)

OYUN

Oldukça karmaşık olan oyun, yüzlerce küçük karar verme aşamasından oluşuyor. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

 

11. IMPERATOR ROME  (Belirsiz)

rome

Paradox tarafından 2019'da yayınlanması beklenen oyun, strateji oyunlarını severler için oldukça güzel tasarlandı. Oyun, sizi eski Roma'ya geri götürecek.

 

12. THE OUTER WORLDS  (Belirsiz)

the outer

Yüksek grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken The Outer Worlds, oynanış bakımından oldukça iyi bir deneyim sunuyor.

 

13. DOOM ETERNAL  (Belirsiz)

doom eternal

Rage 2'den yeterince memnun kalmazsanız, iyi haber: Doom Eternal 2019'da karşımıza çıkacak.

 

14. PES 2020  (Ağustos-Eylül)

pes 2020

Futbolseverlerin merakla beklediği KONAMI'nin PES serisi, bu sene yeni oyunuyla karşımıza çıkacak. PES 2020'den beklentiler çok yüksek ve bakalım bu yıl PES, FIFA ile mücadele edebilecek mi?

 

15. FIFA 2020  (Belirsiz)

dida

PES ile birlikte FIFA da yeni oyunu ile karşımıza çıkacak. Özelilkle bu sene şampiyonlar ligini de almasıyla daha popüler hale gelen FIFA, yeni oyunuyla bakalım ne tür sürprizler karşımıza çıkaracak?

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