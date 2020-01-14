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2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

Almanya'da gerçekleşen cihaz onarım araştırmasında, kullanıcılar tarafından en çok tamir edilmeye çalışılan telefon iPhone olurken, ikinci sırada ise Samsung yer aldı.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 10:21..
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Akıllı telefonları evde tamir edebilmek için kullanıcılara çeşitli yöntemler tavsiye eden popüler bir Alman sitesi, 2019 yılında yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların evde tamir etmeye çalıştığı cihazların yaklaşık yüzde 60'ını Apple ve Samsung oluşturuyor.

En fazla onarılan akıllı telefon markaları şu şekilde:

  • Apple - yüzde 25,8
  • Samsung - yüzde 25,1
  • Huawei - yüzde 14,1
  • HTC - yüzde 6
  • Diğer - yüzde 29,1

tamir

KULLANICILAR EN ÇOK EKRAN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcılar 2019 yılında en çok ekran tamir ederken, ikinci sırada batarya ve üçüncü sırada şarj soketi yer aldı.

En fazla onarılan akıllı telefon modelleri ise şu şekilde:

  • Galaxy S7
  • iPhone 6
  • iPhone 7
  • iPhone X
  • Galaxy S8

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2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

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