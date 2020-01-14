2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu

Akıllı telefonları evde tamir edebilmek için kullanıcılara çeşitli yöntemler tavsiye eden popüler bir Alman sitesi, 2019 yılında yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların evde tamir etmeye çalıştığı cihazların yaklaşık yüzde 60'ını Apple ve Samsung oluşturuyor.

En fazla onarılan akıllı telefon markaları şu şekilde:

Apple - yüzde 25,8

Samsung - yüzde 25,1

Huawei - yüzde 14,1

HTC - yüzde 6

Diğer - yüzde 29,1

KULLANICILAR EN ÇOK EKRAN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcılar 2019 yılında en çok ekran tamir ederken, ikinci sırada batarya ve üçüncü sırada şarj soketi yer aldı.

En fazla onarılan akıllı telefon modelleri ise şu şekilde:

Galaxy S7

iPhone 6

iPhone 7

iPhone X

Galaxy S8

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