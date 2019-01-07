2019’un en iyi kameraya sahip telefonları

Günümüzde artık hemen hemen kerkesin bir akıllı telefonu var ve bu telefonların sahip olduğu kamera teknolojisi, son birkaç yıldır etkileyici bir şekilde gelişme gösterdi. Akıllı telefon fotoğrafçılığı öylesine hayatımıza girdi ki, yapılan araştırmalara göre sadece Facebook'tan günde 2 milyardan fazla fotoğraf paylaşılıyor.

Sizler için akıllı telefonların kamera performanslarına kısaca bir göz atalım:

GOOGLE PIXEL 3 VE PIXEL 3XL: EN İYİSİ

Google, Pixel model akıllı telefonların kameralarına ciddi bir çaba harcadığı kesin. Pixel 3'deki ana kamera, çok hızlı bir şekilde odaklanıyor ve çok kaliteli fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf ayrıntılarına baktığımızda ise Pixel 3, gayet başarılı bir şekilde işini fazlasıyla yapıyor.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonlarındaki kamera özellikleri aynıdır. İki telefon da f / 1.8 diyafram değerine sahip 12.2 megapiksellik kamera barındırıyor. Bu kameralarda faz algılama ve optik görüntü sabitleyicinin yanı sıra HDR özelliği de bulunuyor. Ayrıca Google, arka planı bulanıklaştırıp harika portre fotoğrafları çekmemizi sağlayan detaylı bir teknoloji kullanıyor. Telefonlardaki Night Sight özelliği sayesinde ise özellikle gece çekimlerinde, kameralar harika bir iş çıkarıyor.

iPHONE XS VE XS MAX: EN İYİ iPHONE KAMERASI

Apple'ın piyasaya sürdüğü iPhone XS modeli, bir iPhone'da gördüğümüz en iyi kamera performansını sergiliyor. Aynı zamanda çift kameralı telefon, güçlü optik zoom ve dijital zoom özelliklerine de sahiptir. Özellikle uzaktaki nesneleri yakınlaştırıp çekmek istiyorsanız bu telefon sizin için ideal olabilir.

iPHONE'LARDAKİ EN İYİ BULANIKLAŞTIRMA EFEKTİ

Hem f / 1.8 hem de f / 2.4 diyafram değerine sahip 12 megapisellik çift lensi kameraya sahip olan telefon, optik görüntü sabitleme, faz algılama ve HDR özelliklerini de barındırıyor. Birden fazla kareyi bir araya getiren Smart HDR sayesinde, parlak ışıklar artık fazla pozlanmış görünmüyor. DSLR makine benzeri arkaplanı bulanıklaştırma efekti, şimdiye kadar bir iPhone'da görülen en iyi bulanıklaştırma efekti olarak karşımıza çıkıyor.

Genel olarak iPhone XS, kamera özellikleri bakımından harika bir deneyim sunuyor. Daha büyük ekranlı bir fotoğrafçılık deneyimi yaşamak isterseniz, iPhone XS MAX modelini tercih edebilirsiniz.

HUAWEI MATE 20 PRO: EN İYİ DÜŞÜK IŞIK KAMERASI

Huawei Mate 20 Pro, gelişmiş kamera özelliklerine sahip harika bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arkasında, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel lens, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksel ultra geniş lens ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel telefoto lens olmak üzere 3 adet kamera barındırıyor.

YAPAY ZEKA HER İŞİ HALLEDİYOR

Akıllı yapay zeka, fotoğraflayacağınız her sahneyi otomatik olarak tanıyarak, en ideal ayarları uygular. Gündüz çekimlerinde harika işler başaran Huawei Mate 20 Pro, aynı başarısını gece çekimlerinde de gösteriyor. Gece çekimlerinde de devreye giren yapay zeka, parlak bir çekim yapmak için her türlü bulanıklığı veya titremeyi önleyebiliyor.