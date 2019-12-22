2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

Yeni yıl için geri sayım başladı. Otomobil sektöründe de büyük bir heyecan var.

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanan markalar, yeni modellerinin fiyatlarını belirledi.

2020 model araçların fiyatları ile 2019 model araçların fiyatları arasında yaklaşık 7 bin liralık fark var.

İŞTE YENİ FİYATLAR

2020 model araçların fiyatları şu şekilde sıralandı:

Volkswagen Polo: 112 bin 900 lira

Citroen C-Elysee Live: 98 bin 500 lira

Toyota Yaris 1.0 Life: 100 bin 500 lira

Fiat Panda 1.2: 86 bin 900 lira

Mercedes A 180: 233 bin lira

BMW 118i: 255 bin 800 lira

Audi A3 Sedan: 272 bin 548 lira

Renault Symbol: 95 bin 150 lira

Renault Megane HB: 150 bin 200 lira

Renault Megane Sedan: 142 bin 400 lira

Renault Kadjar: 183 bin 150 lira

Peugeot 301: 106 bin 203 lira

Opel Corsa: 104 bin 500 lira

Ford Fiesta: 117 bin 900 lira

Skoda Fabia: 125 bin 400 lira

Honda Civic: 127 bin 900 lira

Nissan Micra: 113 bin 410 lira

Dacia Duster: 128 bin 550 lira

Dacia Sandero: 97 bin 400 lira

KIA Rio: 94 bin 900 lira

Lada Niva: 149 bin 468 lira

Seat Ibiza: 126 bin 700 lira

Volvo XC 40: 283 bin 782 lira