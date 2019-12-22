2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

Yeni yıl için geri sayım başladı. Otomobil sektöründe de büyük bir heyecan var.
2019 yılını geride bırakmaya hazırlanan markalar, yeni modellerinin fiyatlarını belirledi.
2020 model araçların fiyatları ile 2019 model araçların fiyatları arasında yaklaşık 7 bin liralık fark var.
İŞTE YENİ FİYATLAR
2020 model araçların fiyatları şu şekilde sıralandı:
Volkswagen Polo: 112 bin 900 lira
Citroen C-Elysee Live: 98 bin 500 lira
Toyota Yaris 1.0 Life: 100 bin 500 lira
Fiat Panda 1.2: 86 bin 900 lira
Mercedes A 180: 233 bin lira
BMW 118i: 255 bin 800 lira
Audi A3 Sedan: 272 bin 548 lira
Renault Symbol: 95 bin 150 lira
Renault Megane HB: 150 bin 200 lira
Renault Megane Sedan: 142 bin 400 lira
Renault Kadjar: 183 bin 150 lira
Peugeot 301: 106 bin 203 lira
Opel Corsa: 104 bin 500 lira
Ford Fiesta: 117 bin 900 lira
Skoda Fabia: 125 bin 400 lira
Honda Civic: 127 bin 900 lira
Nissan Micra: 113 bin 410 lira
Dacia Duster: 128 bin 550 lira
Dacia Sandero: 97 bin 400 lira
KIA Rio: 94 bin 900 lira
Lada Niva: 149 bin 468 lira
Seat Ibiza: 126 bin 700 lira
Volvo XC 40: 283 bin 782 lira