2020 yılında izin ve tatil günleri

2020 yılında çalışanlar, tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek.
Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak.
Dini bayramların dışındaki resmi tatiller hafta içine denk gelecek. Çalışanlar 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekler.
2020 YILINDA İZİN GÜNLERİ
Yılbaşı - 1 Ocak 2020 Çarşamba - 1 gün
30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 3 güne çıkartılabilir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Perşembe - 1 gün
24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cuma - 1 gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs - 1 gün
18 Mayıs'la birleştirilip 2 gün tatil yapılabilir.
Ramazan Bayramı - 23 Mayıs Cumartesi-26 Mayıs Salı - 4 gün
19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.
15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Çarşamba - 1 gün
13,14 Temmuz veya 16,17 Temmuz'la birleştirilip 3 gün tatil yapılabilir.
Kurban Bayramı - 30 Temmuz Perşembe-3 Ağustos Pazartesi - 4,5 gün
27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.
30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazar - 1 gün
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Perşembe - 1,5 gün
30 Ekim Cuma günüyle birleştirilip 2,5 gün izin yapılabilir.