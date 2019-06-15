2020'de Rus turist hedefi: 7 milyon

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bu yaza hareketli başladıklarını belirterek, 2020 hedeflerini de büyüttü.

Rusya'nın kamu çalışanları için Türkiye yasağını kaldırmasının ardından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği turist sayısında önemli bir artış beklediklerini belirterek, “Gelecek yıl Rusya’dan gelen turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’ye gelecek Rus vatandaşlarının belirli bir kısmının kısıtlı olmasının, bir süredir kendilerini rahatsız eden bir konu olduğuna işaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği “Çeşitli defalar hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem TÜRSAB, çeşitli mercilere müracaat ederek bunun düzeltilmesi konusunda yardımlar istedik. Sonunda ses duyuldu demek ki, böyle bir karar aldılar. Hepimiz çok mutluyuz.” diye konuştu.

"7 MİLYONU GEÇERİZ"

Seyahat programlarının ve tur operatörlerinin 2019 için kapasitelerinin belirlenmiş olduğunu anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği , “Dolayısıyla bu yeni pazarın bu yıl tamamıyla yansıyacağını düşünmüyorum ama 2020’den itibaren çok ciddi artışlar gelecektir. Gelecek yıl Rusya’dan gelen turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.