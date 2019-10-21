2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

Genel seçimlerde barajı aşarak Meclis'e girmeye hak kazanan siyasi partiler, her yıl Hazine'den belli bir miktarda yardım alıyor.

KİM NE KADAR ALACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılı bütçesi hazırlandı. Bütçede, siyasi partilerin alacağı yardımlara ilişkin detaylara da yer verildi.

Buna göre; Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partiye toplam 419 milyon lira yardım verilecek.

AK PARTİ: 182 MİLYON LİRA

CHP: 96 MİLYON 951 BİN LİRA

HDP: 50 MİLYON 99 BİN LİRA

MHP: 47 MİLYON 521 BİN LİRA

İYİ PARTİ: 42.6 MİLYON LİRA