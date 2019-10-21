taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7932
Euro
6.4657
Altın
1492.34
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.815
Bitcoin
47801.25

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

Meclis'e girmeyi başaran 5 siyasi partiye 2020 bütçesinden 419 milyon liralık yardım verilecek.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 08:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

Genel seçimlerde barajı aşarak Meclis'e girmeye hak kazanan siyasi partiler, her yıl Hazine'den belli bir miktarda yardım alıyor.

KİM NE KADAR ALACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılı bütçesi hazırlandı. Bütçede, siyasi partilerin alacağı yardımlara ilişkin detaylara da yer verildi.

Buna göre; Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partiye toplam 419 milyon lira yardım verilecek.

AK PARTİ: 182 MİLYON LİRA

CHP: 96 MİLYON 951 BİN LİRA

HDP: 50 MİLYON 99 BİN LİRA

MHP: 47 MİLYON 521 BİN LİRA

İYİ PARTİ: 42.6 MİLYON LİRA

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

137
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

108
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

77
Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

10
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

14
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

89
Küçükçekmece'de pitbull küçük çocuğa saldırdı

Küçükçekmece'de pitbull küçük çocuğa saldırdı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir