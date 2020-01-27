2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2019 yılını geride bıraktık ve artık oyun sektörü yepyeni bir yıl için hazırlık yapıyor. Bu yıl da tıpkı geçen yıl gibi yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını sıkça göreceğiz.

Biz de sizler için, 2020 yılında yayınlanması planlanan en iyi 12 bilgisayar oyununu listeledik.

1. MOUNT & BLADE II: BANNERLORD

Yayınlanma tarihi: Mart 2020

Tür: RPG, Strateji

2. CYBERPUNK 2077

Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2020

Tür: Cyberpunk RPG

3. WASTELAND 3

Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2020

Tür: RPG

4. DYING LIGHT 2

Yayınlanma tarihi: 2020

Tür: Hayatta Kalma, FPS, RPG

5. VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES 2

Yayınlanma tarihi: 2020'nın sonları

Tür: RPG

6. DOOM ETERNAL

Yayınlanma tarihi: 20 Mart 2020

Tür: FPS

7. CHIVALRY -2

Yayınlanma tarihi: 2020

Tür: Orta Çağ savaş simülasyonu

8. WATCH DOGS: LEGION

Yayınlanma tarihi: 2020'nin sonları

Tür: Açık dünya, aksiyon, macera

9. CRUSADER KINGS 3

Yayınlanma tarihi: 2020

Tür: Strateji

10. BIOMUTANT

Yayınlanma tarihi: 2020

Tür: Aksiyon, RPG

11. PES 2021

Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020

Tür: Futbol

15. FIFA 2021

Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020

Tür: Futbol

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