2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2019 yılını geride bıraktık ve artık oyun sektörü yepyeni bir yıl için hazırlık yapıyor. Bu yıl da tıpkı geçen yıl gibi yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını sıkça göreceğiz.
Biz de sizler için, 2020 yılında yayınlanması planlanan en iyi 12 bilgisayar oyununu listeledik.
1. MOUNT & BLADE II: BANNERLORD
- Yayınlanma tarihi: Mart 2020
- Tür: RPG, Strateji
2. CYBERPUNK 2077
- Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2020
- Tür: Cyberpunk RPG
3. WASTELAND 3
- Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2020
- Tür: RPG
4. DYING LIGHT 2
- Yayınlanma tarihi: 2020
- Tür: Hayatta Kalma, FPS, RPG
5. VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES 2
- Yayınlanma tarihi: 2020'nın sonları
- Tür: RPG
6. DOOM ETERNAL
- Yayınlanma tarihi: 20 Mart 2020
- Tür: FPS
7. CHIVALRY -2
- Yayınlanma tarihi: 2020
- Tür: Orta Çağ savaş simülasyonu
8. WATCH DOGS: LEGION
- Yayınlanma tarihi: 2020'nin sonları
- Tür: Açık dünya, aksiyon, macera
9. CRUSADER KINGS 3
- Yayınlanma tarihi: 2020
- Tür: Strateji
10. BIOMUTANT
- Yayınlanma tarihi: 2020
- Tür: Aksiyon, RPG
11. PES 2021
- Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020
- Tür: Futbol
15. FIFA 2021
- Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020
- Tür: Futbol
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