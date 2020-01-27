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2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020 yılında yayınlanması planlanan 12 bilgisayar oyununu sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 10:43..
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2019 yılını geride bıraktık ve artık oyun sektörü yepyeni bir yıl için hazırlık yapıyor. Bu yıl da tıpkı geçen yıl gibi yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını sıkça göreceğiz.

Biz de sizler için, 2020 yılında yayınlanması planlanan en iyi 12 bilgisayar oyununu listeledik.

1. MOUNT & BLADE II: BANNERLORD

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: Mart 2020
  • Tür: RPG, Strateji

 

2. CYBERPUNK 2077

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2020
  • Tür: Cyberpunk RPG

 

3. WASTELAND 3

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2020
  • Tür: RPG

 

4. DYING LIGHT 2

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020
  • Tür: Hayatta Kalma, FPS, RPG

 

5. VAMPIRE: THE  MASQUERADE - BLOODLINES 2

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020'nın sonları
  • Tür: RPG

 

6. DOOM ETERNAL

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 20 Mart 2020
  • Tür: FPS

 

7. CHIVALRY -2

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020
  • Tür: Orta Çağ savaş simülasyonu

 

8. WATCH DOGS: LEGION

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020'nin sonları
  • Tür: Açık dünya, aksiyon, macera

 

9. CRUSADER KINGS 3

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020
  • Tür: Strateji

 

10. BIOMUTANT

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

  • Yayınlanma tarihi: 2020
  • Tür: Aksiyon, RPG

 

11. PES 2021

pes 2020

  • Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020
  • Tür: Futbol

 

15. FIFA 2021

dida

  • Yayınlanma tarihi: Ağustos - Eylül 2020
  • Tür: Futbol

 

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2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu2020'nin en çok beklenen 12 bilgisayar oyunu

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