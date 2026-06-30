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2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

Son 32 turunda Fransa, İsveç ile İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla devam edecek
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

İŞTE BUGÜNÜN PROGRAMI

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)

04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)

19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)

23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)