2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla devam edecek
Son 32 turunda Fransa, İsveç ile İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
İŞTE BUGÜNÜN PROGRAMI
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)
04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)
19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)
23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)