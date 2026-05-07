2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu

Dünya Kupası heyecanına çok az kaldı.

11 Haziran'da Meksika'da başlayacak futbol şöleni, 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak büyük finalle sona erecek.

Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği turnuva, 39 gün sürecek ve futbolseverler toplam 104 heyecan dolu karşılaşmaya tanıklık edecek.

RESMİ ŞARKI SHAKİRA'DAN

Dünya kupası yaklaşırken dev turnuvanın resmi şarkısı da belli oldu.

2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı, Shakira ile Burna Boy tarafından seslendirilen "Dai Dai" oldu.

Shakira ve Burna Boy'un yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Dai Dai" 14 Mayıs'ta yayınlanacak.

Shakira'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Maracana Stadyumu'ndan, işte Dünya Kupası Resmi Şarkısı resmi şarkısı "Dai Dai." 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!”

2010 YILINA DAMGA VURMUŞTU

Kolombiyalı süperstar Shakira, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na "Waka Waka'' şarkısıyla damga vurmuştu.