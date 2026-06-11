2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı bugün, Mexico City Stadyumu’nda oynanacak Meksika - Güney Afrika müsabakasıyla başlayacak.

19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak organizasyon, tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak.

Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan Dünya Kupası, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak.

İLK KEZ 12 GRUPTA, 48 TAKIMLA OYNANACAK

Kupa tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan grup aşamasında her takım 3 maça çıkacak.

Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecekken, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek.

Dünya Kupası, ilk kez 1930 yılında Uruguay’da düzenlendi. 13 takımın mücadele ettiği ilk turnuvada finalde ev sahibi Uruguay ile Arjantin kozlarını paylaştı.

Uruguay, müsabakadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı ve ilk şampiyon olarak tarihe geçti.

SON ŞAMPİYON ARJANTİN

Son Dünya Kupası, 2022 yılında Katar’da gerçekleştirildi.

Bu Dünya Kupası ayrıca ilk kez kış aylarında düzenlenen turnuva olarak tarihte yer aldı.

Bu turnuvanın finalinde Arjantin, Luseyl Stadyumu'nda Fransa’yı penaltılarda 4-2 geçerek kupayı kazandı.

Katar’daki Dünya Kupası, atılan 172 golle en çok gol kaydedilen turnuvası oldu.

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nı, 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. Dünya Kupası’nı bugüne kadar en çok Avrupa kıtasındaki ülkeler müzesine götürdü. Avrupa 5, Güney Amerika’dan da 3 ülke şampiyonluk yaşadı.

EN FAZLA BREZİLYA KAZANDI

Bugüne kadar 22 kez organize edilen Dünya Kupası'nda 5 defa ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı.

Brezilya’nın ardından İtalya ve Almanya 4’er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2’şer, İngiltere ve İspanya da 1’er kez bu sevinci yaşadı.

EN GOLCÜ KLOSE

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak Alman Miroslav Klose yer alıyor. Klose, turnuvada 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez mücadele ederken, toplam 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Klose’nin ardından listede Brezilyalı futbolcu Ronaldo 15, Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ile Arjantinli Lionel Messi de 13 kez gol sevinci yaşadı.

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli futbolcu Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 yılındaki turnuvada 8 gol kaydetti.

MBAPPE GOL KRALI OLDU

En son düzenlenen Dünya Kupası’nda ise Fransız futbolcu Kylian Mbappe, attığı 8 golle gol kralı ünvanını aldı.

Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary olarak kayıtlara geçti. El-Hadary, 2018 yılında Rusya’da düzenlenen turnuvada Suudi Arabistan maçında oynarken 45 yıl 161 gün almıştı.

Dünya Kupası tarihinde en genç forma giyen ise 17 yaşından 41 gün ile Kuzey İrlandalı Norman Whiteside oldu.

Macaristan, 1954 yılında yapılan Dünya Kupası’nda oynadığı 5 karşılaşmada 27 gol kaydederken, bir turnuva en çok gol atan ülke oldu.

Kupada bir maçta en çok gol kaydeden futbolcu ise Rus Oleg Salenko olarak yer aldı. Salenko, 1994 yılında ABD'deki turnuvada Kamerun'a karşı 5 gol sevinci yaşadı.

EN GENİŞ KATILIMLI KITA AVRUPA

Avrupa, Dünya Kupası’nda en fazla takımla temsil edilecek kıta olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarının yer aldığı kıtadan; Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, Avusturya, İskoçya, Norveç, İsveç, Çekya ve Bosna-Hersek organizasyonda boy gösterecek.

AFRİKA

Takım sayısının artmasıyla daha fazla temsil hakkı kazanan kıtalardan biri de Afrika oldu.

Dünya Kupası’nda; Fas, Senegal, Fildişi Sahili, Mısır, Tunus, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika, Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika futbolunu temsil edecek.

GÜNEY AMERİKA

Her Dünya Kupası’nda olduğu gibi bu organizasyonda da doğal favorilerin bulunduğu kıta olarak Güney Amerika öne çıkıyor.

Son şampiyon Arjantin’in yanı sıra Brezilya, Uruguay, Kolombiya gibi güçlü ekiplerin yanında Ekvador ve Paraguay gibi kupada birçok kez bulunmuş takımlar da yine Güney Amerika kıtasının elçileri olacak.

ASYA

Asya kıtasında ise Japonya, Güney Kore, İran, Suudi Arabistan, Özbekistan, Irak, Ürdün ve Katar, Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

KUZEY, ORTA AMERİKA VE KARAYİPLER

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika da bu turnuvaya direkt katılım sağlayan ülkeler oldu.

Ayrıca ilk kez bu heyecanı yaşayan Curaçao ile 52 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkacak Haiti ile birlikte Panama da kıtalarının temsilini üstlenecek.

OKYANUSYA

Türkiye’nin de D grubundaki rakiplerinden biri olan Avustralya ve Yeni Zelanda da Okyanusya kıtasından Dünya Kupası’na katılacaklar.

İLK KEZ KATILANLAR

Bu yıl ilk kez FIFA Dünya Kupası’nda mücadelede edecek 4 takım bulunuyor. Curaçao, Özbekistan, Ürdün ve Yeşil Burun Adaları tarihlerinde ilk kez bu dev sahnede kendilerine yer buldular.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan birçok takım da uzun yıllar süren hasrete son vererek organizasyona katılım sağladı.

24 YILLIK HASRETİ BİTİRDİK

Haiti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti 52 yıl aradan sonra katılım hakkı kazanırken; Irak 40 yıl, Avusturya, İskoçya ve Norveç 28 yıl, Türkiye 24 yıl, Çekya 20 yıl, Güney Afrika Cumhuriyeti, Paraguay ve Yeni Zelanda 16 yıl ve Fildişi Sahili 12 yıl sonra FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerine heyecan yaşatacak.

Turnuvada toplam 104 maç yapılacak. Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor.

Turnuvada kullanılacak statlar ve kapasiteleri şöyle:

ABD

Dallas Stadı: 94.000

New York New Jersey Stadı: 82.500

Atlanta Stadı: 75.000

Kansas City Stadı: 73.000

Houston Stadı: 72.000

San Francisco Bay Area Stadı: 71.000

Los Angeles Stadı: 70.000

Philadelphia Stadı: 69.000

Seattle Stadı: 69.000

Boston Stadı: 65.000

Miami Stadı: 65.000

Kanada

Toronto Stadı: 45.000

BC Place Vancouver: 54.000

Meksika

Mexico City Stadı: 83.000

Monterrey Stadı: 53.500

Guadalajara Stadı: 48.000

MEXICO CITY STADI TARİHE GEÇECEK

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı da tarihe geçecek.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat ünvanını ele geçirecek statta daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, 05.00

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan TSİ program ise şöyle:

Son 32 turu

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, 23.00

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, 04.00

YARI FİNAL

14 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, 22.00

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, 00.00

FİNAL

19 Temmuz Pazar

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, 22.00