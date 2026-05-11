2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri: Emekli ikramiyesi ne zaman yatar

2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan yaklaşık 17 milyon vatandaş, 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Peki, 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan bayram öncesinde, yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü kulağı ikramiye ödemelerinde.

Bu yıl 4.000 TL olarak uygulanan ikramiye tutarının, bayramdan önceki hafta olan 18-24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

SGK tarafından açıklanacak resmi ödeme takvimiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ödeme günleri netlik kazanacak.

Bayram ikramiyesi ödemelerinde dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da unutulmayacak. Hak sahipleri, maaş bağlanma oranlarına göre ikramiyeden pay alabilecek. Ödeme sürecine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.