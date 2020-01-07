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SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.

AA | 07.01.2020 - 12:40..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda, 120 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

falcon

60 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, sabah saatlerinde düzenlediği fırlatma görevinde, yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. Yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi ise, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş gerçekleştirdi.

Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı 180'i bulurken, şirket yörüngede en büyük uydu filosuna sahip oldu.

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BU YIL HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Starlink uydu internet hizmetinin 2020 yılının ortalarında ABD'de kullanıma sunulacağını belirtti.

Bu tarihe kadar 6 ya da 8 adet daha Starlink fırlatma lansmanı gerçekleştireceklerini açıklayan Shotwell, o tarihe kadar toplamda kaç adet Starlink uydusunun yörüngede olacağını ise belirtmedi.

starllink

42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 3 fırlatmada 180 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

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