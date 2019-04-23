taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8339
Euro
6.5695
Altın
1273.84
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.969

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde SİHA uçuran çocuklar, hem öğrendi hem eğlendi.

AA | 23.04.2019 - 12:14..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 17 öğrenci, TEKNOFEST kapsamında öğretmenleriyle İstanbul'dan, Keşan ilçesindeki milli İHA ve SİHA üreticisi Baykar'ın SİHA Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldi.

EĞİTMENLE BİLGİ VERDİ

Öğrencilere burada merkezin eğitmenleri tarafından İHA ve SİHA'lar hakkında bilgi verildi.

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

Daha sonra öğrencilere simülasyon istasyonlarında hava araçlarının uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı. Çocuklara son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan insansız hava araçlarının önemi de aktarıldı.

KONUK PİLOTLAR SİHA'YI UÇURDU

Ardından SİHA'yı uçuş pistinde yakından inceleyen öğrenciler, Yer Kontrol İstasyonuna alındı. Öğrencilere koordinat ekranları tanıtıldı. "Konuk pilotlar" SİHA pilotlarıyla bir SİHA'yı uçurdu ve aracı kontrol etti.

SİHA'nın havalanışı ve inişini merakla izleyen öğrencilerle eğitmenler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

Baykar SİHA uçuş eğitmenlerinden Taner Doğruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykar ailesi olarak çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

Doğruer, çocukların küçük yaşlarda havacılıkla tanışmalarına vesile olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

Keşif gezisine katılan öğrenciler de çok mutlu bir gün geçirdiklerini kaydetti.

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

23 Nisan çocukları SİHA uçurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

53
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

287
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

69
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

139
Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

56
ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

130
Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir