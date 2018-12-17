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24 parmaklı çocuğun yaşam mücadelesi

Adana'da el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor.

İHA | 17.12.2018 - 15:47..
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Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin 9 yaşındaki oğulları Demirhan, el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen, fazla 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiçbir zaman aldırmayı düşünmedi. 4 yıl önce de Işık, eşinden ayrıldı. Bunun üzerine Işık, çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’nın Ceyhan ilçesindeki babasının yanına yerleşti.

24 parmaklı çocuğun ayakkabı çilesi VİDEO

YAZI YAZMAKTA ZORLANIYOR

Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce, fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Demirbilek, fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven diktirdi.

24 parmaklı çocuğun yaşam mücadelesi

"EN BÜYÜK PROBLEMİ AYAKKABI"

Demirbilek’in, en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor, ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor. Anne Işık, kısıtlı imkanlarına rağmen oğluna 7-8 çift ayakkabı almış ancak Demirbilek hiçbirini rahatça giyemiyor.

Anne Işık, oğlunun en büyük probleminin ayakkabı olduğunu belirterek, "24 parmaklı olduğu için birçok zorluk çekiyor ama en büyük zorluğu ayakkabı giyerken çekiyor. Ona özel ayakkabı yaptırmak gerekiyor ancak ben çalışmıyorum, maddi gücüm ona yetmiyor. Birçok ayakkabı alıyorum ama hepsi ayağını vuruyor. Buna rağmen hiçbir zaman parmakları aldırmayı düşünmedim" dedi.

24 parmaklı çocuğun yaşam mücadelesi

"BENİ ÇOK YADIRGIYORLAR"

Anne Işık, oğlunun üstün zekalı olduğunu, yapılan testlerde bunun ortaya çıktığını, ancak hâlâ devlet okuluna gittiğini, en büyük arzusunun üstün zekalı çocukların gittiği okula gitmesi olduğunu kaydetti.

Demirhan Demirbilek ise 24 parmaklı olduğu için zorluklar yaşadığını anlatarak, "Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Beni çok yadırgıyorlar ama buna bakmıyorum, benim onlardan bir farkım var. Yazı yazarken, futbol oynarken zorlanıyorum. Ayakkabı giyemiyorum ama parmaklarımı kestirmek istemiyorum" diye konuştu.

Demirbilek, büyüyünce de bilim adamı olmak istediğini söyledi.

24 parmaklı çocuğun yaşam mücadelesi

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