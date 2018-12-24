25 Aralık darbeye teşebbüs davasında 10 sanığa müebbet

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Rusya'da alkol satan dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.

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1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının geçiş dönemi olarak kabul edilen 1960-1980 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?