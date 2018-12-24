25 Aralık darbeye teşebbüs davasında 10 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla, terör örgütü elebaşı firari FETO, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Davada, Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı’nın da aralarında bulunduğu 10 sanık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.