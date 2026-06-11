25 soruda Dünya Kupası hakkında merak edilenler

2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam itibarıyla başlıyor...

Futbolun gördüğü en büyük organizasyon olan Dünya Kupası'yla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

İşte Dünya Kupası'na ilişkin merak edilen 25 soru ve cevapları sizlerle...

1- NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünya Kupası, 11 Haziran 22.00'de Meksika - Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Final maçı 19 Temmuz Pazar günü 22.00'de oynanacak.

2- NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası ilk kez üç ülkede düzenlenecek: ABD, Meksika ve Kanada. ABD daha önce 1994 yılında turnuvaya ev sahipliği yaparken, Meksika ise 1970 ve 1986 yıllarında ev sahibi ülke olmuştu.

Kanada ise daha önce hiç Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmamıştı. Turnuva boyunca maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum bulunuyor: 11'i ABD'de, ikisi Kanada'da ve üçü Meksika'da.

3- KİMLER VAR?

Bu Dünya Kupası, önceki 32 takımdan 48 takıma çıkarılan ilk turnuva olacak.

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya

B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.

4- KİMLER YOK?

Avrupa'dan İtalya, Sırbistan, Yunanistan veya Macaristan turnuvada yer almıyor.

Dünya Kupası'nda köklü bir geçmişe sahip Afrika ülkeleri Nijerya ve Kamerun turnuvaya katılamazken, küresel güçler Çin ve Hindistan'a da yer yok.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Şubat 2022'de bu ülkeyi süresiz olarak askıya aldı.

5- İLK KEZ KATILAN ÜLKELER?

Bu yılki Dünya Kupası'nda toplam dört ülke ilk kez yer alıyor. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, turnuvaya ilk kez katılmaya hak kazandılar.

Bu, 2006 Dünya Kupası'nda altı ülkenin ilk kez katıldığı zamandan bu yana tek bir turnuvada görülen en yüksek yeni katılımcı sayısı.

İlginçtir ki, bu ülkelerden sadece ikisi, yani Fildişi Sahili ve Gana, yirmi yıl sonra da turnuvada yer almaktadır.

6- 48 TAKIMLI FORMAT NASIL OLACAK?

Dünya Kupası'nda daha önce dört takımdan oluşan sekiz grup yer alıyordu. Her takım, grubundaki diğer takımlarla birer kez karşılaşır ve her grubun en iyi iki takımı son 16 turuna yükselirdi.

16 takımın daha eklenmesi, 2026 turnuvasında 12 grupta dörder takımın yer alacağı anlamına geliyor.

Yine, her takım kendi grubundaki diğer takımlarla bir kez karşılaşacak. En iyi iki takım - artı 12 gruptan en iyi sekiz üçüncü sıradaki takım - son 32'ye yükselecek, yani fazladan bir eleme turu olacak.

7- MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye saatine göre başlayacak en erken maç 19.00'da.

En geç başlayacak ya da bakış açısına göre en erken maç 07.00'de.

Gece 00.00'de, 01.00'de, 02.00'de, 03.00'de, 04.00'de, 05.00'de, 06.00'da başlayacak maçlar da var.

Avustralya maçımız 07.00'de, Paraguay maçımız 06.00'da, ABD maçımız ise 05.00'de oynanacak.

8- MAÇ TARİHLERİ NASIL?

Maçların tam programı açıklandı; açılış maçı Meksiko'da, final ise New York Giants ve New York Jets takımlarının ev sahipliği yaptığı New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

Grup aşaması: 11-27 Haziran

Son 32 turu: 28 Haziran - 3 Temmuz

Son 16 turu: 4-7 Temmuz

Çeyrek finaller: 9-11 Temmuz

Yarı finaller: 14-15 Temmuz

Üçüncülük maçı: 18 Temmuz

Final: 19 Temmuz

9- STADYUMLAR NE KADAR BÜYÜK?

En büyük kapasiteli stadyum, 94 bin kişi kapasiteli ve genellikle NFL'nin Dallas Cowboys takımının ev sahipliği yaptığı AT&T Stadyumu (FIFA'nın stadyum sponsorluğu kuralları nedeniyle Dallas Stadyumu olarak bilinir) olacak.

En küçük stadyum ise 45 bin kişilik Toronto Stadyumu (BMO Field).

İlginç bir bilgi: Meksika'daki Aztec Stadyumu, üç farklı erkekler Dünya Kupası'nda (2026, 1986 ve 1970) maçlara ev sahipliği yapan ilk stadyum olacak.

10- ÖLÜM GRUBU VAR MI?

Bu, tarihteki ilk 48 takımlı turnuva olduğu için, 16 ek ülkenin katılımı “Ölüm Grubu” oluşma olasılığını azalttı.

Ancak, bu yazki Dünya Kupası'ndaki I Grubu, iki kez şampiyon olan Fransa, 2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal, kadrosunda Man City forveti Erling Haaland ile Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın yer aldığı Norveç ve Irak gibi takımları barındırmasıyla oldukça enteresan görünüyor.

11- AŞIRI HAVA KOŞULLARI MAÇI AKSATABİLİR Mİ?

Bunun olma ihtimali kesinlikle var - geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Chelsea - Benfica maçına bakmak yeterli.

Maçın 86. dakikasında, stadyumun çevresinde şimşek çakması nedeniyle oyun durdurulduğunda Chlesea 1-0 öndeydi.

İki saatlik bir gecikmenin ardından Angel Di Maria'nın penaltısı maçı uzatmalara taşıdı ve Chelsea sonunda 4-1 kazandı. Toplamda, o turnuvada altı maç hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı.

12- VAR KULLANILACAK MI?

VAR'dan hoşnut olmayanlar için kötü haber: Dünya Kupası'nda VAR'ın kullanımı daha da yaygınlaşacak.

Bu kötü haberden etkilenenlere özürlerimizi sunarız! VAR artık yanlış verilen ikinci sarı kartlar ve köşe vuruşları, oyuncu karışıklıkları ve duran top kullanmadan önceki fauller konusunda da karar verebilecek.

13- KAÇ TANE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK?

Takımlar maç başına en fazla beş oyuncu değişikliği yapabilir; maç uzatmaya giderse altıncı bir oyuncu değişikliği de yapılabilir.

Takımlar bu beş değişikliği yapmak için en fazla üç fırsatın yanı sıra devre arası da kullanabilir.

Ayrıca, oyuncular oyundan çıkarıldıktan sonra 10 saniye içinde sahayı terk etmelidir; aksi takdirde, yerlerine girecek oyuncular bir dakika boyunca saha kenarında beklemek zorundadır.

14- SARI KART CEZALARI NASIL OLACAK?

Oyuncular, iki farklı maçta sarı kart görürlerse bir maç ceza alırlar.

Ancak grup aşaması tamamlandığında, oyuncuların disiplin kayıtları silinecek ve sıfırdan başlayacak.

Aynı durum çeyrek finallerden sonra da geçerli olacak.

15- HANGİ BÜYÜK OYUNCULAR YOK?

Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ile birlikte Lennart Karl, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Robert Lewandowski ve Şampiyonlar Ligi'nin sezonun en iyi oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, ülkelerinin elenmesinin ardından turnuvada yer almayacak.

16- AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK MI?

Tören mi? Üç tane var! Shakira ve Burna Boy, 11 Haziran'da Meksiko'da yapılacak büyük açılış maçından önce sahne alacak.

İkili, turnuvanın resmi şarkısı “Dai Dai”yi seslendirecek ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ile Güney Afrikalı yıldız Tyla gibi sanatçılar da onlara eşlik edecek.

İkinci açılış töreninde ise, şarkıcı Michael Buble ve 90'ların ikonu Alanis Morissette, bir gün sonra Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynayacağı maç öncesinde Toronto'da sahne alacak.

Pop yıldızı Katy Perry ve rapçi Future ise 12 Haziran'da ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maç öncesinde Los Angeles'ta seyircileri coşturacak.

17- TRUMP MAÇLARDA OLACAK MI?

Kesinlikle final maçında olacak ve Meksika'daki açılış maçında ve Los Angeles'taki ABD'nin ilk maçında olması da muhtemel.

Ancak bu yerlerin hiçbirine gitmek istemeyebilir. İnanır mısınız, şu anda o kadar meşgul ki, kısa süre önce oğlunun düğününü bile kaçırdı!

Ancak bildiğimiz gibi, o dikkat çekmeyi seven birisi, bu yüzden hiçbir ihtimali göz ardı etmeyin.

18- PROTESTOLAR OLACAK MI?

İran maçlarında protestolar yaşanabilir. Bu protestoların büyük olasılıkla Amerika yanlısı ve İran’ı yöneten İslam Cumhuriyeti rejimine karşı olması bekleniyor.

ABD’nin Batı Kıyısı’nda yaklaşık bir milyon İranlı Amerikalı yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğu Amerika yanlısı ve rejim karşıtı.

Birçok İranlı için milli takım, halkı veya ülkeyi değil, rejimi temsil ediyor.

19- EN UCUZ VE EN PAHALI BİLETLER OLACAK MI?

Taraftarlar, maçların başlama saatleri yaklaştıkça fiyatların düşmeye başlayacağını umuyor. Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda durum kesinlikle böyleydi; son dakika biletlerini 8 dolar gibi düşük bir fiyata satın alabiliyordunuz.

Bu Dünya Kupası'nın en pahalı bileti geçen ay FIFA'nın yeniden satış platformunda ortaya çıktı. MetLife Stadyumu'ndaki final maçı için en kötü koltuklardan birine ait olan bilet, inanılması güç bir fiyat olan 11,5 milyon dolara satışa sunulmuştu.

Yeniden satış platformunda fiyat üst sınırı bulunmuyor; belki de birisi sadece manşetlere çıkmak için bunu yapmıştır? İşe yaradı.

20- BİLETLER TÜKENDİ Mİ?

Bu, FIFA’nın şimdilik kimsenin sormasını istemediği türden bir soru.

Dinamik fiyatlandırma ve biletlerin kademeli ve şeffaf olmayan bir şekilde satışa sunulması, tam olarak kaç bilet satıldığını hesaplamayı zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, bu Dünya Kupası kesinlikle Gianni Infantino’nun iddia ettiği gibi “104 Super Bowl” olmayacak.

21- FIFA NE KADAR PARA KAZANIYOR?

Dünya Kupası, FIFA'nın en büyük gelir kaynağı. UEFA, kasasını doldurmak için her yıl Şampiyonlar Ligi'ne sahipken, FIFA dört yılda bir kez büyük paralar kazanıyor.

FIFA'nın bu yılki geliri yaklaşık 9 milyar dolar olacak ve bunun büyük çoğunluğu bu Dünya Kupası'ndan elde edilecek.

22- ŞAMPİYON NE KADAR KAZANACAK?

Formadaki o çok arzu edilen ekstra yıldızın yanı sıra, Dünya Kupası'nı kazanmanın büyük bir mali teşviki de var.

Geçen yıl, turnuvadaki ödül parasının yüzde 50 artırılacağı duyuruldu; kazananlar bu yaz şampiyonluğu elde ettikleri takdirde 50 milyon dolar ödül alacak.

23- NE KADAR ÖDÜL PARASI OLACAK?

2026 Dünya Kupası'nın ödül parası, 17 Aralık'ta Doha'da düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında onaylandı.

Ödül fonu, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na göre yüzde 50 artış gösterdi ve dağılımı şu şekilde:

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5.-8. sıra: 19 milyon dolar

9.-16. sıra: 15 milyon dolar

17.-32. sıra: 11 milyon dolar

33.-48. sıra: 9 milyon dolar

Her takım ayrıca hazırlık masraflarını karşılamak için 1,5 milyon dolar alır, yani her takımın en az 10,5 milyon dolar kazanması garantidir.

24- KİMLER SON DÜNYA KUPASI'NI OYNUYOR?

Şimdi de eski kurtlara gelelim. Bu turnuva, bazı efsaneler için kesinlikle Dünya Kupası'ndaki son sahne olacak.

Arjantinli sihirbaz Messi, bu turnuvadan sonra muhtemelen milli futboldan tamamen emekli olacak. Aynı şekilde, Portekiz ile daha önce Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ancak Dünya Kupası zaferinin tadını hiç tatmamış olan Ronaldo da, bir kez olsun şampiyon olabilmek için elinden geleni yapsa da, sonunda bir kez olsun şampiyon olana kadar sahalarda kalmaya çalışacak.

Almanya kalecisi Manuel Neuer, son bir kez daha sahneye çıkmak için milli takımdan emekliliğinden geri döndü. Ronaldo'dan sonra en yaşlı saha oyuncusu olan Luka Modric ise Hırvatistan'ın oyun kurucusu olacak.

Modric, beşinci Dünya Kupası finallerinde yer alıyor. Edin Dzeko, Bosna-Hersek'e son bir kez ilham vermek isteyecek.

Ayrıca, bir dizi büyük yıldızın da veda maçı olabilir:

Mert Günok (Türkiye), Son Heung-min (Güney Kore), Muhammed Salah (Mısır), Sadio Mane (Senegal), Riyad Mahrez (Cezayir), Kevin De Bruyne (Belçika), Fernando Muslera (Uruguay) Virgil van Dijk (Hollanda) hepsi otuzlu yaşlarının ortalarına giriyor.

25- REKLAM ARALARI OLACAK MI?

FIFA, beklenen yoğun sıcaklık ve nem nedeniyle 104 maçın tamamında her devrenin ortasında üç dakikalık dinlenme araları verilmesini zorunlu kıldı.

Yayıncılar bu süre zarfında reklamlara geçebilecekler.