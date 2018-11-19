2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

Erciş’in Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede dikkat çeken ızgara planlı yapı, doğaseverlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor.
Erciş Doğa Sporları, Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri program kapsamında tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.
DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ
Erciş’in Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede dikkat çeken ızgara planlı yapı, doğaseverlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor. Erciş Doğa Sporları, Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri program kapsamında tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.