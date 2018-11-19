taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31695
Euro
6.07515
Altın
1220.1745
Borsa
94323.44
Gram Altın
208.855

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de bulunan 270 hektar alandaki 2600 yıllık tarihi kent kalıntısı büyük ilgi görüyor.

İHA | 19.11.2018 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Erciş’in Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede dikkat çeken ızgara planlı yapı, doğaseverlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor.

Erciş Doğa Sporları, Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri program kapsamında tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ

Erciş’in Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede dikkat çeken ızgara planlı yapı, doğaseverlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor. Erciş Doğa Sporları, Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri program kapsamında tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

39
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

170
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

63
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

37
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

101
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

19
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir