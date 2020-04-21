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267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı

67 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri, 540 dolardan satılmaya başlandı.

Haber Merkezi |
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267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı

Gizlilik sorunları denince akla ilk gelen sosyal medya platformlarından Facebook, geçmişte birçok veri skandalına imza atmış ve milyon dolarlık cezalara çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 500 binden fazla zoom hesabının internette satıldığını açıklayan Cyble güvenlik şirketi, bu sefer de  267 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin satıldığını açıkladı. Üstelik bu dev veri paketinin toplam değeri sadece 540 dolar.

facebook

ÇALINAN VERİLERDE ŞİFRELER YOK

İnternet üzerinde satılan Facebook kullanıcı bilgileri arasında şifreler bulunmuyor. Ancak kullanıcıların e-posta adresleri, isimleri, Facebook kimlikleri, doğum tarihleri ve telefon numaraları satışa çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Güvenlik ekipleri, 540 dolar vererek bütün bilgileri satın aldı ve bunların gerçekten Facebook kullanıcılarına ait olup olmadıklarını kontrol etti  Bilgilerin gerçekten de Facebook kullanılarına ait olduğu ortaya çıktı.

Instagram: @eshteknoloji

267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı

267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı

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