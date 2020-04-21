267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı

Gizlilik sorunları denince akla ilk gelen sosyal medya platformlarından Facebook, geçmişte birçok veri skandalına imza atmış ve milyon dolarlık cezalara çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 500 binden fazla zoom hesabının internette satıldığını açıklayan Cyble güvenlik şirketi, bu sefer de 267 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin satıldığını açıkladı. Üstelik bu dev veri paketinin toplam değeri sadece 540 dolar.

ÇALINAN VERİLERDE ŞİFRELER YOK

İnternet üzerinde satılan Facebook kullanıcı bilgileri arasında şifreler bulunmuyor. Ancak kullanıcıların e-posta adresleri, isimleri, Facebook kimlikleri, doğum tarihleri ve telefon numaraları satışa çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Güvenlik ekipleri, 540 dolar vererek bütün bilgileri satın aldı ve bunların gerçekten Facebook kullanıcılarına ait olup olmadıklarını kontrol etti Bilgilerin gerçekten de Facebook kullanılarına ait olduğu ortaya çıktı.