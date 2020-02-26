taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1535
Euro
6.6923
Altın
1643.74
Borsa
114364.53
Gram Altın
325.467
Bitcoin
57098.97

29 Şubat'ta 30 bin kişi doğum gününü kutlayacak

Bu yıl şubat ayının 29 çekmesiyle beraber, Türkiye genelindeki yaklaşık 30 bin kişi 4 sene aradan sonra doğum gününü kutlayabilecek.

AA | 26.02.2020 - 04:32..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması amacıyla 4 senede bir artık yıl yaşanıyor.

Bu artık yıllarda şubat ayı 29 çekiyor ve bu tarihte doğanlar, doğum günlerini 4 senede bir kutlayabiliyor.

29 BİN 966 KİŞİ 29 ŞUBAT TARİHİNDE DOĞDU

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde, nüfus aile kütüklerinde doğum günü 29 Şubat olan 29 bin 966 kişi bulunuyor. Bunların 15 bin 99'u erkek, 14 bin 867'si kadın.

EN ÇOK KİŞİ İSTANBULDA

Doğum gününü 4 senede bir gelen artık yılda kutlamak zorunda kalanların illere göre dağılımına bakıldığında, 29 Şubat doğumlu en çok kişi sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana ve Şanlıurfa'da bulunuyor.

İLLERE GÖRE SAYILAR

İstanbul'da 5 bin 961, Ankara'da 2 bin 193, İzmir'de 1904, Bursa'da 1306, Antalya'da 834, Konya'da 759, Gaziantep'te 706, Kocaeli'de 705, Adana'da 699 Şanlıurfa'da 656 kişi 29 Şubat doğumlu. Kimlik kartında doğum günü 29 Şubat yazan en az kişi Bayburt'ta bulunurken, bu kenti sırasıyla Tunceli, Kilis, Ardahan, Gümüşhane, Çankırı, Artvin, Balıkesir, Hakkari ve Iğdır takip ediyor. Bayburt'ta 24, Tunceli'de 34, Kilis'te 37, Ardahan'da 38, Gümüşhane'de 46, Çankırı'da 51, Artvin'de 56, Balıkesir'de 66, Hakkari'de 67, Iğdır'da 68 kişi 4 yıl aradan sonra doğum günlerini kutlamaya hazırlanıyor.

29 ŞUBAT TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

Türkiye'de ve dünyada doğum günü 29 Şubat olan birçok tanınmış kişi bulunuyor. Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan, oyuncu Nejat İşler, eski milli futbolcu ve şu anda Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, 29 Şubat'ta doğan ünlü isimler arasında yer alıyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un doğum günü de 29 Şubat.

Cezayirli şarkıcı Cheb Khaled, oyuncu Jessie Usher ve Macar şarkıcı Pierre Kerecs 29 Şubat doğumlu dünyaca tanınmış isimlerden.

29 Şubat'ta 30 bin kişi doğum gününü kutlayacak

İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop seçildi
TÜİK'in son yayınladığı verilere göre, Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu.
Sağlıklı çocuklar için reçete: Sevgi ve şefkat
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Bekir Aktura, çocuğun sağlıkla büyüyüp gelişebilmesi ve tam bir iyilik halinde olabilmesi için sevgi ve şefkatin çok önemli olduğunu söyledi.
Şırnak'ta başlık parası kaldırıldı
Şırnak’ta 10 bin nüfusa sahip Batuyan aşireti ile ileri gelenler, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için başlık parasını kaldırma kararı aldı.
Annesinin reddettiği kuzuyu sahiplendi
Tokat’ta genç bir kadın, annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplendi. Genç kadın, oturduğu apartman dairesinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
184
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
107
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
106
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
65
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
22
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
3
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir