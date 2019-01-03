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Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni

Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Çoğu insan ise Ay'ın öteki yüzünün karanlık olduğunu düşünür ama aslında durum öyle değil.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 14:27..
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Dünya'dan baktığımızda Ay'ın sürekli aynı tarafını görüyoruz. Dünya'dan göremediğimiz bu bölgeyi aslında bilim insanları da merak ediyor. Bugünlerde Çin, Ay'ın diğer tarafına bir araç göndererek başarılı bir şekilde iniş yapmasını sağladı. Bu araç, Ay'ın diğer yüzü hakkında çeşitli bilgiler toplayarak Dünya'ya iletecek.

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AY'IN ÖTEKİ TARAFI NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Birçok insanın sandığı gibi aslında Ay'ın Dünya'dan görünmeyen tarafı karanlık değildir. Belirli zamanlarda Güneş tarafından aydınlatılan bu kısmı biz göremeyiz. Bunun nedeni ise Ay, Dünya'nın etrafında 1 tam tur dönerken, aynı zamanda kendi etrafında da 1 tur döner. Yani aslında Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi  ile Dünya etrafında dönme süresi aynıdır. Bu durumu daha iyi kavramak için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Ay'ın neden hep aynı yüzünü görüyoruz?

Videoda da görüldüğü üzere, Ay, Dünya etrafında dönerken aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüyor ve bu süreler eşit olduğundan biz hep aynı yüzü görüyoruz. Eğer Ay, kendi ekseninde hiç dönmeseydi veya şimdikinden daha hızlı dönseydi, Dünya'dan baktığımızda bütün yüzeyini görebilirdik.

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