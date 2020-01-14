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3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

Yeni yönetmeliğe göre fiyatı 3 bin 500 TL ve üzerindeki akıllı telefon satın alımlarında kullanılacak kredilerin vadesi, en fazla 3 ay olacak.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 11:22..
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Bildiğiniz gibi ülkemizdeki akıllı telefon alımlarında, kredi kartına taksit imkanı bulunmuyor. Bu nedenle kullanıcılar, vadeli krediler çekip taksitli telefon satın alabiliyor.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yaptığı değişiklik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

TAKSİT SAYISI 6'DAN 3'E İNDİRİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yeni BDDK yönetmeliğine göre kullanıcılar, 3 bin 500 TL ve üzerindeki akıllı telefon satın almada kullandıkları kredi için en fazla 3 taksit yaptırabilecek.

taksit

3 BİN 500 TL ALTINDAKİ TELEFONLARDA 12 TAKSİT İMKANI DEĞİŞMEDİ

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun, 3 bin 500 TL'den daha ucuz telefonlar için uyguladığı 12 taksit imkanında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

3 bin 500 TL ve üzeri telefonlardaki taksit sayısı 3'e düştü

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