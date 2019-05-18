3 boyutlu yazıcı ile basılmış dünyanın ilk yerleşim yeri kuruluyor

Ünlü tasarımcı Yves Béhar, Austin merkezli inşaat teknolojileri şirketi ICON ve New Story şirketleri, Latin Amerika'daki fakir ailelere 50'den fazla ev sağlayacak olan dünyanın ilk 3 boyutlu baskı ile üretilen yerleşim yeri kurma projelerini açıkladı.

Oldukça ses getirecek bu harika proje, New Story şirketinin evsizlik sorununu teknolojiyle çözme planlarının bir parçası olarak hayata geçirilecek. Projenin gerçekleştirilme aşamasında ise ICON şirketinin ürettiği 3 boyutlu inşaat yazıcıları kullanılacak.

FAKİR AİLELER EV SAHİBİ OLACAK

Proje sahipleri henüz, yerleşim yerinin kurulacağı kırsal kesimi tam olarak açıklamadı. Ancak yetkililer, yeni yerleşim yerine öncelikle kalabalık evlerde yaşayan dar gelirli aileleri yerleştireceklerini belirtti.

New Story CEO'su Brett Hagler, ‘’Geleneksel inşaat yöntemlerine meydan okumak bizim en büyük görevimiz. Normal yöntemler hiçbir zaman milyonlarca kişiye güvenli ev inşa etmek için bizim yaptığımız kadar hızlı olamıyor. Düşük bütçeli ailelere en iyi şekilde yardım edebilmek için son teknolojileri kullanmamız gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

ICON 3 BOYUTLU İNŞAAT YAZICISI KULLANILACAK

ICON, normal betondan daha dayanıklı bir malzeme kullanan ve su, güç ve işgücü altyapısına erişimi olmayan uzak alanlarda kolaylıkla çalışmak üzere tasarlan yeni inşaat yazıcısını geçtiğimiz sene duyurmuştu. Şirket, ayrıca geçtiğimiz aylarda Austin’de bu yazıcıyı kullanarak ilk prototip evini, sadece 24 saatte inşa etmeyi de başarmıştı.