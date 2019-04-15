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3 boyutlu yazıcıyla aslına en yakın kalp üretildi

İsrailli araştırmacılar, insan dokusu ve damarları kullanarak üç boyutlu yazıcıda bir kalp üretmeyi başardı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 17:00..
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Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları, bir hastaya ait hücreleri ve biyolojik materyali kullanarak üç boyutlu yazıcıda kalp üretti.

Dünyada bir ilk olan bu gelişme, organ nakli açısından çığır açabilecek bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar sadece basit dokular kullanarak organ üretilebiliyordu, bunlarda da kan damarları yer almıyordu.

TAVŞAN KALBİ KADAR

Kalp, bir tavşanın kalbinin büyüklüğünde, ancak uzmanlar aynı teknolojiyi kullanarak daha büyük olan insan kalbinin de üretilebileceğini belirtiyor.

Yine de bilim insanları, üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalbin tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için aşılması gereken zorluklar bulunduğunu ifade ediyor.

3 boyutlu yazıcıyla aslına en yakın kalp üretildi

ÖNCE GERÇEK KALP GİBİ ÇALIŞACAK, SONRA HAYVANLARA NAKLEDİLECEK

Üç boyutlu yazıcı ürünü kalplerin, gerçek bir kalp gibi çalışması sağlandıktan sonra hayvanlara nakledilerek test edilmesi planlanıyor.

Uzmanlar; “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede, organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek.” öngörüsünde bulundu.

Kalp hastalıkları, dünya çapında en çok ölüme yol açan nedenlerin başında geliyor. 3 boyutlu yazıcıyla aslına en yakın kalp üretildi

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