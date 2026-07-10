3 ilde fuhuş operasyonu: Meyve kodları kullandılar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Edirne merkezli olarak İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, haklarındaki adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

İLETİŞİM İÇİN YURT DIŞI HATLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak amacıyla yurt dışı telefon hatları üzerinden internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını kullandıkları iddia edildi.

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin haberleşme yöntemlerini gizlemek amacıyla farklı iletişim tekniklerine başvurdukları öne sürüldü.

KADINLARA "MEYVE" KOD ADLARI VERDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerin kullandığı iddia edilen şifreleme yöntemi oldu.

İddiaya göre, fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen üniversite öğrencisi kadınlara "şeftali" başta olmak üzere çeşitli meyve isimleri kod adı olarak verildi. Ayrıca randevu organizasyonlarında kullanılan fotoğraflarda kadınların yüzlerinin meyve emojileriyle kapatıldığı ve bu görsellerin mesajlaşma uygulamasının durum bölümünde paylaşıldığı ileri sürüldü.

ÜÇ AYLIK TAKİBİN ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI

Polis ekiplerinin yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.