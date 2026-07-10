Türkiye yaşlanıyor: Genç nüfus dünya ortalamasının altında, yaşlı nüfus ise üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verileri, Türkiye'nin nüfus yapısındaki dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

TÜRKİYE İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Açıklanan verilere göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e ulaşırken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun oranı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, yüzde 10,4 olan dünya ortalamasını aşarken, genç nüfus oranı ise yüzde 15,6 seviyesindeki dünya ortalamasının altında kaldı.

EN YAŞLI ÜLKE MONAKO

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında yüzde 36 ile Monako ilk sırada yer aldı. Japonya yüzde 30 ile ikinci olurken, İtalya yüzde 25,1, Portekiz yüzde 24,9 ve Yunanistan yüzde 24,4 ile üst sıralarda yer aldı. Finlandiya, Almanya, Hırvatistan, San Marino ve Sırbistan da yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında bulundu.

Listenin diğer ucunda ise yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler yer aldı. Katar yüzde 1,7 ile son sırada bulunurken, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 1,8, Zambiya yüzde 2,0, Çad yüzde 2,1, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Uganda yüzde 2,2, Mali ve Afganistan yüzde 2,4, Yemen ile Burundi ise yüzde 2,5 oranıyla dikkat çekti.

EN GENÇ ÜLKELER AFRİKA'DA

Genç nüfus oranında ise tablo tersine döndü. Güney Sudan yüzde 23,3 ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke olurken, Suriye yüzde 23,1, Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 22,5, Eritre yüzde 22,3 ve Marshall Adaları yüzde 22 ile ilk sıralarda yer aldı. Malavi, Doğu Timor, Kenya, Uganda ve Zimbabve de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında gösterildi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler arasında ise yüzde 8,8 ile Monako ilk sırada yer aldı. Malta yüzde 9,1, Almanya yüzde 9,5, Japonya yüzde 9,6, Güney Kore yüzde 9,7, Katar yüzde 9,8, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya ise yüzde 9,9'luk oranlarla listenin alt sıralarında yer aldı.