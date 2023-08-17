1 milyon lira ödüle rağmen ihbar gelmedi: Korhan Berzeg, 2 aydır ortada yok İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine giden ancak eğitimli köpeğiyle 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Ekipler, herhangi bir ize rastlamazken, eşinin 1 milyon lira ödülüne rağmen yeni bir ihbar da gelmedi.

DHA

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

2 aydır bulunamadı

Kayıp ihbarı sonrası bölgede iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Drone ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı.

Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

240 kilometrekare alan tarandı

Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi.

Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı.

Tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı.

Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor.

Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

1 milyon liralık ödüle rağmen ihbar yok

Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.

Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi.