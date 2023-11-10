10 Kasım'da Anıtkabir'e ziyaretçi akını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

DHA

Bugün 10 Kasım...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir, törenden sonra vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti.

Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.

Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi. Anıtkabir bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)