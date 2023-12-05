Sakarya Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 'nitelikli dolandırıcılık suçu' çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayına karışan 1'i kadın toplam 8 şüpheli tespit edildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep'e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti.
4 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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