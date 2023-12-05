10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığına suçüstü: 4 kişi tutuklandı Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İHA

Sakarya Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 'nitelikli dolandırıcılık suçu' çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayına karışan 1'i kadın toplam 8 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep'e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti.

4 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)