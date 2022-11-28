100 milyon TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

Toplamda 100 bin 701 metre kabloyu çalan kablo hırsızlarına yönelik operasyon sonucu, şüpheliler 11 ilde düzenlenen eş zamanlı baskın sonucunda yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri koordinesinde kablo hırsızlarının bulunmasına yönelik harekete geçti.

Kentte 2017 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen ve piyasa değeri toplam 100 milyon TL'yi bulan kablo hırsızlığı olaylarının tespiti için araştırma başlatıldı.

20 farklı kablo hırsızlığı olayı meydana geldi

Yapılan araştırmalar sonucu yaklaşık 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 20 farklı hırsızlık olayı ile çalındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması için iki yıl süren teknik, istihbari ve titiz çalışmalar yürütüldü.

Kablo hırsızlık olaylarının, organize suç örgütünce gerçekleştirildiği belirlenirken, olaylarla alakalı 48 şüphelinin de kimliği tespit edildi.

100 milyon TL’lik kablo çaldıkları belirlenen 20 şüpheli adliyede VİDEO





11 ilde eş zamanlı baskın yapıldı

Jandarma ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir merkezli, Diyarbakır, Ankara, Bursa, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde aralarında organize suç örgütünün liderlerinin de bulunduğu belirlenirken, toplamda 26 kişi gözaltına alındı.





20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden birinin ise kasten adam öldürme suçundan firari olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





Gazetecilere "Neyi çekiyorsunuz?" tepkisi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları ve yakınları oldukları anlaşılan kişilerce, gazetecilere tepki gösterdi.

Adliyeye girildiği esnada "Ne yapmışız?" gibi ifadelerle bağıran şüpheli ve yakınları, "Hayırdır ne çekiyorsunuz? Ne yapmışsız? Neyi çekiyorsunuz? Sanki terörden yakalanmışlar." şeklinde cümleler kullandı.

İHA'nın haberine göre, diğer şüphelileri yakalamak için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



