100 milyon TL'lik vurgun: Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

DHA

Son dönemlerde sosyal medyada tanınan isimlerin bir bir dolandırıcılık haberleri gündemi meşgul ediyor.

Bunun son örneği ise Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinden geldi.

Sosyal medyada tanınan Kıvanç ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.

Gürcistan'a kaçtıkları öne sürüldü

Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

Mağdurlar soruşturma başlattı

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulundu.

Yargı harekete geçti

Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor.

Yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)